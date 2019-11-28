Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела. Об этом сообщает 28 ноября источник в правоохранительных органах региона.

Общество Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом Росстандарт по итогам проверок в этом году создал карту качества топлива на АЗС страны, сообщает РИА Новости.

Политика «Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.

Шоу-бизнес Юлию Барановскую начали поздравлять с беременностью Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре Барановской и стали активно поздравлять её со скорым четвёртым пополнением в семье.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Экономика Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.

Политика RT отключают от вещания в Боливии Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания в стране телеканала RT на испанском языке.

Политика Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

Футбол Зенит — Лион 2:0 Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль поделился мнением о шансах «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Политика Россия и Украина согласовали новый обмен пленными Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами.

Экономика Названа доля нелегальных сигарет в России Доля нелегальных сигарет в России составляет 15,6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического агентства Nielsen.

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Происшествия Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.