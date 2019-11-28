Происшествия

REGNUMREGNUMМинистр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела. Об этом сообщает 28 ноября источник в правоохранительных органах региона.
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС01:06

Подробнее о событии

ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области, сообщил источник

РИА Новости03:05

В Ростове задержана министр здравоохранения Быковская

Блокнот Ростов-на-Дону01:30

Министра здравоохранения Ростовской области задержали за махинации с госзакупками

Donday.ru02:12

СМИ: задержана министр здравоохранения Ростовской области

Donnews.ru01:23

Вместе с Быковской задержаны её заместитель и начальник отдела закупок

1rnd.ru02:14

Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

161.ru01:26

Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

ТАСС01:06
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:27, Вашингтон
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом

Росстандарт по итогам проверок в этом году создал карту качества топлива на АЗС страны, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:07
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Российская газета 02:30
Общество

Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» вступает в силу

Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в территориальных водах страны начинает действовать в четверг.
Политика Сегодня вчера в 17:32
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Известия вчера в 16:34
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Политика

«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 06:29
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес

Концерты Аллегровой со скандалами отменяются

Ирина Аллегрова угодила в скандал после отмены сразу нескольких концертов, передает Телепрограмма.pro.
Вести Подмосковья 02:41
Шоу-бизнес

Юлию Барановскую начали поздравлять с беременностью

Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре Барановской и стали активно поздравлять её со скорым четвёртым пополнением в семье.
Bimru.ru вчера в 02:55
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Коммерсантъ 02:14
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста

Александр Мясников отметил, что согласен с рекомендациями ВОЗ по питанию для пожилых людей.
Волгоградская правда вчера в 20:53
Экономика

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Lenta.ru 03:41
Политика

RT отключают от вещания в Боливии

Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания в стране телеканала RT на испанском языке.
РИА Новости 01:40
Политика

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы

Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году.
Lenta.ru 03:55
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
РИА Новости 00:49
Хоккей

Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ

Чемпионат 02:14
Авто

«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada 4x4

Набивка в креслах хорошая, имеется боковая поддержка и подогрев. Боковая подушка безопасности будет на 100% внедорожниках.
Тарантас Ньюс вчера в 23:16
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль поделился мнением о шансах «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Нева Спорт вчера в 09:56
Политика

Россия и Украина согласовали новый обмен пленными

Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Новое фото похудевшей Семенович привело в восторг её фанатов

Газета Кемерова 04:21
Общество

Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели

Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.
RT на русском 03:16
Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в России

Доля нелегальных сигарет в России составляет 15,6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического агентства Nielsen.
9111.ru 03:19
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Коммерсантъ 03:43
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Политика

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
RT на русском вчера в 21:15
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