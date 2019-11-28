Происшествия

REGNUMREGNUMМинистр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела. Об этом сообщает 28 ноября источник в правоохранительных органах региона.
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС01:06

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ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области, сообщил источник

РИА Новости03:05

В Ростове задержана министр здравоохранения Быковская

Блокнот Ростов-на-Дону01:30

Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

161.ru01:26

СМИ: задержана министр здравоохранения Ростовской области

Donnews.ru01:23

Вместе с Быковской задержаны её заместитель и начальник отдела закупок

1rnd.ru02:14

Министра здравоохранения Ростовской области задержали за махинации с госзакупками

Donday.ru02:12

Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

ТАСС01:06
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Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

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Происшествия

Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии

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Происшествия

В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

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Эксперты американского издания Defense News считают, что локализация производства российских танков Т-90С в Индии не поможет снизить индийской стороне расходы.
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В сети обсуждают возможную вторую беременность Меган Маркл.
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В «Единой России» раскритиковали законопроект о выходном 31 декабря

Ранее в думской базе появился законопроект о том, что 31 декабря обязательно будет выходным днем.
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Общество

Россияне назвали медведя наиболее подходящим символом страны

Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
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Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
РИА Новости вчера в 15:57
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Алла Сигалова рассказала о романе с женатым

Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Рамблер 00:27
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
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Происшествия

В Таиланде погиб российский турист

В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
РИА Новости 04:08
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
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Космос

Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури

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Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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РИА Новости вчера в 11:13
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Хакеры выложили в сеть данные 500 тысяч пользователей сайта о работе

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Коммерсантъ вчера в 15:36
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Организаторы показали логотип Евровидения-2020

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Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

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Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.
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Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
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Происшествия

В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

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Суд взыскал с Церетели 29 млн руб. в пользу московских властей

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РБК 04:13
Общество

Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Коммерсантъ 02:14
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Напомним, ранее представители Twitter объявили о том, что с 11 декабря 2019 года начнётся удаление учётных записей, которыми не пользуются более шести месяцев.
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В Китае оценили, насколько сильным был бы современный СССР

Fenghuang wang обратил внимание на большую территорию, человеческий потенциал (население достигало 287 миллионов человек, уровень урбанизации составлял около 67%), экономическую силу (до распада СССР был второй по величине экономикой мира) и военную мощь.
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Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings вчера в 00:35
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