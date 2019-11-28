Происшествия
REGNUMМинистр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела. Об этом сообщает 28 ноября источник в правоохранительных органах региона.
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"Задержана, дело возбуждено по статье 286 УК РФ", - рассказал собеседник агентства. Следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ, уточнил собеседник. По информации источника, Быковская - не единственный фигурант по данному уголовному делу.ТАСС01:06
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Александр Хуруджи: «Задержание Быковской свидетельствует о потере губернатором Голубевым контроля в регионе»
Блокнот Ростов-на-Дону02:46
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