"Задержана, дело возбуждено по статье 286 УК РФ", - рассказал собеседник агентства. Следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ, уточнил собеседник. По информации источника, Быковская - не единственный фигурант по данному уголовному делу.

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела. Об этом сообщает 28 ноября источник в правоохранительных органах региона.

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