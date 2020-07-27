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Коммерсантъ Екатеринбург
Коммерсантъ Екатеринбург

Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку

Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.В источнике
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Коммерсантъ Екатеринбург

Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку

Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона. Решение об отставке было принято губернатором Евгением Куйвашевым еще в пятницу, 24 июля.
Коммерсантъ Екатеринбург06:43
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Екатеринбург Онлайн

«Хорошо, что он из педиатров»: онкохирург — про нового министра здравоохранения Свердловской области

Екатеринбург Онлайн12:30
URA.Ru

Главе свердловского минздрава нашли замену. Его кандидатуру согласовывают в Москве

URA.Ru05:00
Европейско-Азиатские новости

Главврач «девятки» подтвердил свое назначение на пост главы свердловского минздрава

Европейско-Азиатские новости09:16
КП - Екатеринбург

Свердловского министра здравоохранения Андрея Цветкова отправили в отставку

КП - Екатеринбург07:47
ТагилСити.ру

В свердловском Минздраве опять проверка: Цветков может лишиться должности

ТагилСити.ру07:18
РБК Екатеринбург

Министру здравоохранения Свердловской области нашли замену

РБК Екатеринбург06:32
66.ru

За что уволили главу минздрава. 11 (не только коронавирусных) поводов снять с поста Андрея Цветкова

66.ru12:45

Garmin частично восстановила доступ к своим сервисам

Мобильный GPS-навигатор Strava, который отслеживает маршруты спортсменов, сообщил, что все тренировки, записанные во время сбоя, начали автоматическую синхронизацию с сервисом, это займет какое-то время, уточнили в компании.
Garmin частично восстановила доступ к своим сервисам
Радиочастотный спектр10:59
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс11:12
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