Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку
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Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.В источнике
С чего всё началось
Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку
Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона. Решение об отставке было принято губернатором Евгением Куйвашевым еще в пятницу, 24 июля.
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