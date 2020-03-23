Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинистр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет

Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей. По словам министра, их можно не принимать в расчет, выделяя средства на помощь населению в условиях пандемии коронавируса.
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В Китае объяснили необходимость российских ЗРК С-400

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