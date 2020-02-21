Общество
Газета.RuМинистр здравоохранения Украины сбежала от эвакуированных из Ухани соотечественников
Глава Минздрав Украины Зоряна Скалецкая, которая ранее выказала намерение провести карантин с эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса COVID-2019 украинцами, уехала из санатория в Новых Санжарах менее чем через сутки.
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Министр здравоохранения Украины покинула санаторий с эвакуированными из Уханя
Комсомольская правда14:22
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