Происшествия
Блокнот Ростов-на-ДонуМинистра Быковскую госпитализировали после инфаркта
По информации источника, Татьяна Быковская вернулась после совещания в министерство, где потеряла сознание у себя в приемной. У министра случился обширный инфаркт. Быковскую срочно госпитализировали и провели операцию.
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Космос
Выяснено, почему атмосфера Венеры вращается быстрее ее поверхности
Индикатор вчера в 03:29
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен на неопределенное время
Авиарейс, которым россияне должны были вылететь с тайского острова Пхукет в Новосибирск, намеченный на воскресенье, 26 апреля, отложен на неопределенное время.
Вести.Ru 13:53
Энергетика
В России исключили снижение цен на бензин
В начале апреля глава Минэнерго Александр Новак заявил, что резкое падение стоимости нефти не приведет к тому, что в России начнется падение цен на бензин.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
В тульской колонии у 11 заключенных выявили коронавирус
Диагноз COVID-19 подтвердился у 11 человек, находящихся в исправительной колонии № 2 в Туле.
Российская газета 09:09
Политика
Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России
Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
Известия 12:09
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Энергетика
Deutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет.
РИАМО вчера в 06:54
Общество
Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Говорит Москва 11:53
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны на Android получат запись звонков
На смартфонах, которые работают под управлением операционной системы Android 9 Pie, появится функция записи звонков.
ToDay News Ufa 10:10
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
RT на русском 13:07
Экономика
Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ
Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.
РИА Новости вчера в 10:13
Экономика
Мосгорстат сообщил о росте средней зарплаты в начале года
Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области в субботу сообщило о росте средней зарплаты в столице в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Вести.Ru 08:24
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 14:10
Общество
Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели
Москва, 25 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавирусa в России необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
REGNUM 01:45
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Политика
Встреча союзников на Эльбе состоялась 75 лет назад
Экономика сегодня 13:30
Общество
Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
Футбол
Геннадий Орлов оценил возможность перехода Кокорина в «Рому»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о будущем форварда «Сочи» Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 14:23
Общество
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью врача в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью врача Елизаветинской больницы Сергея Белошицкого от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Смольного.
МР7.ру 12:39
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Умер звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко
РИА Новости 02:30
Общество
Свердловчане смогут поехать на дачу на майские праздники без пропуска
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил местным жителям поехать на дачу на майские праздники.
Уральский меридиан 10:57
Авто
В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире
Компания «Ист Вест Моторс», которая является дистрибьютором марки Bajaj, сообщила о том, что именуемый самым дешевым автомобилем в мире квадроцикл Qute снят с продаж.
32CARS.ru вчера в 06:21