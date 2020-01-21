Политика
ДождьМинистром экономического развития назначен Максим Решетников
Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников возглавит Минэкономразвития России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее главой Минэкономики был Максим Орешкин, в новое правительство Михаила Мишустина он не вошел.
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Спорт
WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
Общество
Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира
Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Хоккей
Российские хоккеисты не попали в топ-5 лучших игроков НХЛ
Россияне не оказались в списке лучших игроков НХЛ по версии самих хоккеистов. Анонимный опрос провел The Athletic.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Шоу-бизнес
Модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
Известная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой. Об этом событии она сообщила в Instagram-сторис.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Армия и оружие
Издание Sohu: Россия блокирует для США единственную лазейку на севере
«Российские войска заблокируют единственную лазейку в системе ПВО, которой могли бы воспользоваться США», – отмечают авторы Sohu.
Армия и оружие
Число погибших при обстреле казармы в Йемене возросло до 80 человек
Число погибших при ракетном обстреле лагеря йеменской армии "аль-Майль" в провинции Мариб на северо-востоке Йемена увеличилось до 80 человек, сообщает местный телеканал Belqees TV со ссылкой на медицинский источник.
Игры
Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля
Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
Ветеран оценил статью премьера Польши о Второй мировой войне
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин прокомментировал статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico о Второй мировой войне.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Здоровье
Врачи заподозрили лихорадку денге у президента Парагвая
Парагвайские врачи не исключают заражения президента Марио Абдо Бенитеса лихорадкой денге, но для подтверждения или опровержения диагноза необходимо получить результаты лабораторных анализов.
Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Хоккей
КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Космос
Астрономы обнаружили странные объекты, вращающиеся вокруг черной дыры в нашей галактике
Астрономы Калифорнийского университета недавно обнаружили нечто неожиданное рядом с черной дырой внутри Млечного Пути - 4 таинственных объекта, каждый из которых похож на пару странных тел.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Общество
Новый коронавирус из Китая добрался до США
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
Политика
Мишустин привел в Белый дом команду мечты
Обычно премьер-министры путинской России не располагают особой свободой при формировании команды своих министров.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.