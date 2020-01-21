Политика

ДождьДождьМинистром экономического развития назначен Максим Решетников

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников возглавит Минэкономразвития России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее главой Минэкономики был Максим Орешкин, в новое правительство Михаила Мишустина он не вошел.
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Министром экономики назначен губернатор Пермского края

Коммерсантъ12:44

Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников

Российская газета12:44

Что известно о новом министре экономического развития

ТАСС13:25

Путин назначил нового министра экономического развития России

RT на русском12:57

Что будет с Пермским краем после назначения Решетникова министром?

URA.Ru14:42

Новым губернатором Пермского края может стать замглавы Свердловской области

Znak.com07:19

Глава Пермского края Максим Решетников может стать вице-премьером

Pravda.Ruвчера в 08:05
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
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Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира

Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
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Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

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Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы

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Влад Бахов знал, что скоро умрет

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Российские хоккеисты не попали в топ-5 лучших игроков НХЛ

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В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
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Модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца

Известная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой. Об этом событии она сообщила в Instagram-сторис.
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Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

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Издание Sohu: Россия блокирует для США единственную лазейку на севере

«Российские войска заблокируют единственную лазейку в системе ПВО, которой могли бы воспользоваться США», – отмечают авторы Sohu.
ПолитРоссия вчера в 15:05
Армия и оружие

Число погибших при обстреле казармы в Йемене возросло до 80 человек

Число погибших при ракетном обстреле лагеря йеменской армии "аль-Майль" в провинции Мариб на северо-востоке Йемена увеличилось до 80 человек, сообщает местный телеканал Belqees TV со ссылкой на медицинский источник.
РИА Новости 19 января в 05:35
Игры

Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля

Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Astera 10:39
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

ФАН 08:23
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Политика

Ветеран оценил статью премьера Польши о Второй мировой войне

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин прокомментировал статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico о Второй мировой войне.
RT на русском 15:57
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
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Русские священники покорили жюри французского «Голоса»

Gazeta.SPb вчера в 17:56
Здоровье

Врачи заподозрили лихорадку денге у президента Парагвая

Парагвайские врачи не исключают заражения президента Марио Абдо Бенитеса лихорадкой денге, но для подтверждения или опровержения диагноза необходимо получить результаты лабораторных анализов.
Life.ru 16:28
Общество

Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
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Хоккей

КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби

Вести.Ru 14:22
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
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Астрономы обнаружили странные объекты, вращающиеся вокруг черной дыры в нашей галактике

Астрономы Калифорнийского университета недавно обнаружили нечто неожиданное рядом с черной дырой внутри Млечного Пути - 4 таинственных объекта, каждый из которых похож на пару странных тел.
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Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии

В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Uznayvse.ru вчера в 07:20
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
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Общество

Новый коронавирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
РБК 15:14
Политика

Мишустин привел в Белый дом команду мечты

Обычно премьер-министры путинской России не располагают особой свободой при формировании команды своих министров.
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Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru 01:00
Шоу-бизнес

Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Слово и Дело 11:33
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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
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Garmin представила тактические смарт-часы со шпионским режимом и кнопкой уничтожения данных

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