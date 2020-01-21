Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНовым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала". С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
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Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова

Газета.Ru13:08

Биография нового министра культуры Ольги Любимовой

ТАСС12:50

Путин назначил нового министра культуры России

RT на русском12:34

Чем известна Ольга Любимова

Коммерсантъ12:38

Министром культуры стала Ольга Любимова, правнучка великого актера Качалова

Московский Комсомолец12:27

Назван преемник Мединского во главе Минкульта

Lenta.ru12:18

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Телеканал 360°12:16
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Здоровье

В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
RT на русском 08:09
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Политика

Объявлен состав нового российского правительства

Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Суть событий 12:34
Культура

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 13:35
Спорт

Олег Матыцин назначен министром спорта РФ

Олег Матыцин стал главой министерства спорта России. Об этом стало известно во вторник, 21 января, из указа президента РФ Владимира Путина.
iReactor 12:18
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
Политика

Путин поставил задачу новому правительству

Ранее глава государства подписал указ, формирующий структуру нового правительства.
Lenta.ru 12:12
Футбол

Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
РИА Новости 10:33
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Политика

Виталий Мутко не войдет в новое правительство

Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
РБК 06:16
Кино

Хьюго Уивинг не вернётся в роли агента Смита в новой «Матрице»

Британо-австралийский актёр Хьюго Уивинг заявил, что не вернётся к роли агента Смита в четвёртой части фильма «Матрица» Ланы Вачовски.
News.ru 09:46
Происшествия

В Ростове-на-Дону аварийно сел SSJ100, летевший в Нижний Новгород

Самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за срабатывания датчика топлива, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
Здоровье

Украина занимает второе место в Европе по распространению рака — минздрав

Украина занимает второе место в Европе по скорости распространения онкологических болезней, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 06:23
Фигурное катание

Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Pravda.Ru вчера в 05:34
Общество

За 16 млн долга по зарплате директор заплатит штраф 10 тысяч

Причиной послужил долг по зарплате за октябрь 2019 года. Более 600 работникам задолжали свыше 16 млн рублей.
Северпост вчера в 23:11
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Футбол

«Челси» обыграет «Арсенал» в 24-м туре АПЛ 21 января

ODDS.ru 03:25
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда

Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 09:28
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Политика

Володин: новое правительство соответствует ожиданиям Госдумы

Новый состав правительства соответствует ожиданиям депутатов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 14:48
Игры

В Сети нашли забытую игру о «Ведьмаке» про молодого Геральта

На волне популярности сериала "Ведьмак" от Netflix в Сети стало появляться много интересных материалов по играм, которые в свое время заложили фундамент фан-базы саги Анджея Сапковского.
Российская газета вчера в 09:54
Политика

Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
REGNUM 14:00
Общество

Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну

В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Lenta.ru вчера в 17:14
Экономика

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru вчера в 11:50
Хоккей

КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби

Вести.Ru 14:22
Политика

Медведев отписался от правительства в инстаграме

Бывший премьер-министр, ныне зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отменил подписку на официальный аккаунт правительства РФ в Instagram.
Московский Комсомолец 07:01
Армия и оружие

Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
Известия вчера в 21:54
Политика

Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов

Рафик Загрутдинов, который ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы, назначен главой департамента вместо Андрея Бочкарева, следует из распоряжения мэра Москвы, опубликованного на его сайте.
РИА Новости 13:17
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