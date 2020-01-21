Политика
НТВМинистром науки и высшего образования стал Валерий Фальков
В 2016 году Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы. С декабря 2018 года является членом Совета по науке и образованию при президенте. Также был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Тюменец Валерий Фальков стал новым министром в Правительстве России. Кто он такой?
Новости Тюмени 72.ru15:35
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Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
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Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
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СМИ узнали о возможном отказе РФС признать переизбрание Прядкина
Российский футбольный союз (РФС) может признать досрочные перевыборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина нелегитимными в связи с нарушением процедуры.
Общество
Новый коронавирус из Китая добрался до США
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
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Футбол
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Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»
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В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
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Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
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Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира
Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
Авто
Renault увеличил продажи в России на 6% в 2019 году
По последним данным Ассоциации европейского бизнеса, на российском рынке концерн Renault смог увеличить свои продажи примерно на 6% в прошлом году.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Шоу-бизнес
Расставшаяся с мужем Пелагея поделилась трогательным видео с дочкой
Певица Пелагея, недавно расставшаяся с мужем, поделилась в Instagram трогательным видео с дочерью.
Хоккей
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером правительства
Чернышенко стал президентом КХЛ в ноябре 2014 года, сменив на этом посту нынешнего генерального директора футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
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Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть в Норвегии
Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
Происшествия
Самолет SSJ100 внепланово сел в Ростове-на-Дону
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший авиарейс из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово сел в ростовском аэропорту Платов.
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление государственного секретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле.
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Авто
Компания Geely покажет седан на платформе Volvo
Новинка будет дебютным седаном бренда, в основу которого ляжет модельное шасси CMA, разработанное вместе с компанией Volvo.