Политика

НТВНТВМинистром науки и высшего образования стал Валерий Фальков

В 2016 году Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы. С декабря 2018 года является членом Совета по науке и образованию при президенте. Также был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

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Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
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Российский футбольный союз (РФС) может признать досрочные перевыборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина нелегитимными в связи с нарушением процедуры.
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Новый коронавирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
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Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

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Футбольный клуб «Шестое октября», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Египта, заключил контракт с 73-летним футболистом по имени Из Элдин Бахдер.
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Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

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Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал 04:00
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Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»

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В России зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

На третьей неделе 2020 года на территории Российской Федерации по-прежнему зарегистрирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
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Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
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Renault увеличил продажи в России на 6% в 2019 году

По последним данным Ассоциации европейского бизнеса, на российском рынке концерн Renault смог увеличить свои продажи примерно на 6% в прошлом году.
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Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
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Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии

Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
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Белоруссия закупила нефть в Норвегии

Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
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Самолет SSJ100 внепланово сел в Ростове-на-Дону

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Захарова ответила на слова Помпео о смене власти в Венесуэле

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