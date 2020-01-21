Политика

НТВНТВМинистром науки и высшего образования стал Валерий Фальков

В 2016 году Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы. С декабря 2018 года является членом Совета по науке и образованию при президенте. Также был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Тюменец Валерий Фальков стал новым министром в Правительстве России. Кто он такой?

Новости Тюмени 72.ru15:35

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен министром науки РФ

КП - Тюмень13:46

Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ

АиФ Тюмень12:49

Эксперт британской компании QS высоко оценила заслуги Фалькова на посту ректора ТюмГУ

ТАСС14:32

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков назначен министром науки и образования

Megatyumen.ru12:27

Ученые оценили нового министра науки Валерия Фалькова

Московский Комсомолец13:23

Нового главу Министерства науки планировали назначить на более скромную должность

URA.Ru13:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

РИА Новости 07:22
Энергетика

Белоруссия возобновила экспорт нефти

Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов, которая ранее была введена из-за временного прекращения поставок из России.
Московский Комсомолец 07:44
Политика

Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Online47.ru 15:38
Политика

Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Газета.Ru вчера в 07:42
Политика

Новое правительство России сформировано

21 января Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре Правительства страны и о назначениях.
Иркутск Сегодня 17:00
Единоборства

Как прошел бой Макгрегора с Серроне

18 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 246, главным событием которого стал поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.
Москва 24 19 января в 12:13
Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
РБК 19:13
Общество

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Обнаруженная во вторник бомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена. "Оцепление скоро будет снято", - сообщили в местной полиции.
Российская газета 19:11
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Гаджеты

Вышло финальное обновление ОС Windows 7

Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
RuNews24.ru вчера в 07:13
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
РИА Новости вчера в 21:18
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Российская газета 16:50
Здоровье

Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья

Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
Vademecum 00:52
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Sportbox.RU 19 января в 12:33
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Говоря о проекте "Доступный интернет", глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.
Российская газета 06:52
Киберспорт

DreamLeague Leipzig Major: Virtus.pro проиграла Reality Rift

Virtus.pro потерпела поражение от команды Reality Rift в матче группы C на DreamLeague Leipzig Major.
Inc-news.ru 19 января в 13:19
Здоровье

ВОЗ: отказ от курения увеличивает шансы на успешную операцию

Недавнее исследование показало, что отказ от этой вредной привычки увеличивает шансы восстановить организм после операций, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
News.ru 07:18
Авто

УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Тарантас Ньюс 13:56
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости 19 января в 15:07
Игры

Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад

Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
CyberSport.ru 11:00
Кино

Составлен список лучших фильмов XXI века

Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Русская Планета 15:20
Музыка

Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen

РБК вчера в 15:21
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Политика

Как изменился состав экономического блока правительства

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
RT на русском 18:10
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»

Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
StarHit.ru 14:00
Политика

В Ливане сформировали новое правительство

В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
РБК 19:14
Футбол

Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»

Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
Soccer.ru 13:11
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Общество

Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»

Ранее Попова в комментарии к материалу издания «СеверПост» назвала журналистов «тварями пиндосовскими» и отметила, что «таких бойцов «демократии» и свободы слова очень любят спонсировать наши «западные» друзья».
РБК 14:35
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное