Политика
НТВМинистром науки и высшего образования стал Валерий Фальков
В 2016 году Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы. С декабря 2018 года является членом Совета по науке и образованию при президенте. Также был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Тюменец Валерий Фальков стал новым министром в Правительстве России. Кто он такой?
Новости Тюмени 72.ru15:35
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