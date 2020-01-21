В 2016 году Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы. С декабря 2018 года является членом Совета по науке и образованию при президенте. Также был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков

Энергетика Белоруссия возобновила экспорт нефти Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов, которая ранее была введена из-за временного прекращения поставок из России.

Политика Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ» Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.

Политика Новое правительство России сформировано 21 января Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре Правительства страны и о назначениях.

Единоборства Как прошел бой Макгрегора с Серроне 18 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 246, главным событием которого стал поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

Политика Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Гаджеты Вышло финальное обновление ОС Windows 7 Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.

Здоровье Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).

Футбол Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.