Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина. До этого Минздравом с 2012 года руководила Вероника Скворцова, а господин Мурашко с того же года был главой Росздравнадзора. Госпожа Скворцова в состав нового кабмина не вошла.

Политика Сергей Кравцов стал министром просвещения Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и вразные периоды возглавлял Департамент регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России.

Происшествия В Петербурге арестовали предполагаемого вербовщика ИГ Согласно сообщению, речь идет об Исфандиере Акрамове, который в 2015 году в Петербурге уговорил двух граждан Таджикистана отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Политика Владимир Путин собирается в Липецкую область Сообщается, что президент планирует посетить усманские социальные объекты города, а также провести совещание с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и министрами правительства РФ на тему реализации мер соцподдержки на примере региона.

Происшествия Александр Емельяненко арестован на семь суток Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.

Политика Трамп навязывает Европе «энергобезопасность» Как пояснил Трамп, «мы призываем наших друзей в Европе воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться реальной энергетической безопасности», отметив, что США на данный момент «добывают нефти и газа больше всех в мире», сообщает ТАСС.

Происшествия На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке 22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Технологии Дуров назвал iCloud инструментом слежки Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Финансы Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).