Политика
КоммерсантъМинистром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина. До этого Минздравом с 2012 года руководила Вероника Скворцова, а господин Мурашко с того же года был главой Росздравнадзора. Госпожа Скворцова в состав нового кабмина не вошла.
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Политика
Сергей Кравцов стал министром просвещения
Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и вразные периоды возглавлял Департамент регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России.
Политика
Путин и Мишустин поставили задачи новому правительству
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал состав нового правительства, а президент Владимир Путин напутствовал новый кабмин.
Происшествия
Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки
В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Спорт
Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство
«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
Политика
Антон Котяков назначен на пост главы Минтруда и соцзащиты
Главой Министерства труда и социальной защиты в соответствии с приказом президента РФ назначен Антон Котяков.
Здоровье
В Костромской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
Лабораторно подтверждены 8 случаев заболеваний гриппом.
Транспорт
Из Москвы в Хельсинки могут запустить скоростной поезд
Футбол
Обамеянг может перейти в «Барселону»
"Барселона" видит в игроке замену уругвайскому форварду Луису Суаресу.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого вербовщика ИГ
Согласно сообщению, речь идет об Исфандиере Акрамове, который в 2015 году в Петербурге уговорил двух граждан Таджикистана отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
Политика
Владимир Путин собирается в Липецкую область
Сообщается, что президент планирует посетить усманские социальные объекты города, а также провести совещание с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и министрами правительства РФ на тему реализации мер соцподдержки на примере региона.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Шоу-бизнес
Иван Телегин оставит Пелагее элитную недвижимость
Иван Телегин и Пелагея проходят процедуру расторжения брака. После развода хоккеист оставит экс-супруге элитную недвижимость.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Трамп навязывает Европе «энергобезопасность»
Как пояснил Трамп, «мы призываем наших друзей в Европе воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться реальной энергетической безопасности», отметив, что США на данный момент «добывают нефти и газа больше всех в мире», сообщает ТАСС.
Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Биатлон
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Футбол
«Кокорин нам нужен». Семак выступил против аренды футболиста в «Сочи»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о трансфере Александра Кокорина в "Сочи", отвечая на вопросы подписчиков у себя в "Инстаграме".
Общество
В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Политика
Дмитрий Медведев отписался от правительства в Instagram
Из подписок Медведева в Instagram после отставки исчез аккаунт правительства.
Политика
Лавров и Шойгу остались в новом правительстве
Шойгу сохранил пост министра обороны, а Лавров остался министром иностранных дел.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.