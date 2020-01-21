Политика
КоммерсантъМинистром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина. До этого Минздравом с 2012 года руководила Вероника Скворцова, а господин Мурашко с того же года был главой Росздравнадзора. Госпожа Скворцова в состав нового кабинета не вошла.
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Политика
Путин поставил задачу новому правительству
Ранее глава государства подписал указ, формирующий структуру нового правительства.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Здоровье
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до девяти
Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.
Политика
Путин подписал указ о количестве замов премьера РФ
У премьера Российской Федерации будет девять замов вместо десяти, следует из подписанного указа президента РФ Владимира Путина.
Экономика
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
Происшествия
Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края
В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком, попавшим в ДТП
Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, сообщается на официальном сайте клуба.
Кино
Мединский анонсировал рост доли российского кино до 30% в 2020 году
Доля отечественного кино в российских кинотеатрах может составить 30% по итогам 2020 года, объявил на совещании с представителями киноиндустрии и. о. министра культуры Владимир Мединский.
Культура
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина отмечает 85-летний юбилей
Московский академический театр имени Моссовета поздравит в среду одну из своих ведущих актрис, народную артистку РСФСР Валентину Талызину, которой исполняется 85 лет.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Наука
У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет
Российские палеонтологи обнаружили во время раскопок в Ярославской области вымершей амфибии с древнейшим для наземных позвоночных случаем доброкачественной опухоли.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
Происшествия
В Приамурье больница заплатит 15 миллионов детям, зараженным гепатитом
Благовещенский городской суд постановил, что родители ребенка, которого в медучреждении заразили гепатитом С, получат около 400 тысяч рублей.
Политика
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности
Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Экономика
Количество платных подписчиков Netflix превысило 167 млн
Общее количество платных подписчиков потокового интернет-сервиса Netflix превысило 167 млн, это на 20% больше чем в январе 2018 года, пишет во вторник, 21 января, издание The Street со ссылкой на отчетность компании за четвертый квартал 2019 года.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал ЮОИ
Здоровье
Кардиолог рассказал о признаках возможной смерти из-за отрыва тромба
Часто причиной оторвавшегося тромба у девушек становится варикозное расширение вен, а у молодых мужчин — мерцательная аритмия.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Экономика
Сахалинская область сформировала пятилетнюю инвестиционную программу
Власти Сахалинской области намерены к 2025 году реализовать 10 масштабных инвестиционных проектов.
Здоровье
Названы негативно отражающиеся на внешности признаки дефицита цинка
Цинк называют «минералом красоты», поэтому неудивительно, что его недостаток в организме может негативно отражаться на внешности человека.