Политика

КоммерсантъКоммерсантъМинистром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина. До этого Минздравом с 2012 года руководила Вероника Скворцова, а господин Мурашко с того же года был главой Росздравнадзора. Госпожа Скворцова в состав нового кабинета не вошла.
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