Политика

ПолитРоссияПолитРоссияНовым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову. Указ о назначении Мурашко был подписан президентом России.
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«Итак — Мурашко»: о персоналиях в новом правительстве РФ

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Политика

Кто вошёл в правительство Мишустина: досье на новых министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новый состав кабинета министров.
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В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

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Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
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Министром культуры России стала Ольга Любимова

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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
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Мигранты вывели из России триллионы рублей

С 2009-го по 2018 годы отправители вывели из России через платежные системы 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей).
Lenta.ru 00:01
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Шторм «Глория» обрушился на восток Испании

Сильный шторм, получивший название «Глория», 19 января принес ураганные ветры, проливные дожди и снегопады на восточное побережье Испании.
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В 2017 году, например, компания выпустила реплику ракеты Saturn V и набор моделей в честь женщин-покорителей космоса.
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Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Российская газета вчера в 18:04
Политика

Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
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Общество

Названа дата начала доступа к бесплатному социальному интернету

Минкомсвязи приняло решение о том, что интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года, передает РИА "Новости".
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.
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Власти Томской области отправили на утверждение в Минздрав России проект программы модернизации первичного звена здравоохранения региона.
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Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
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Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

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На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

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Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
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Объявлен состав нового российского правительства

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В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
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Путин и Мишустин поставили задачи новому правительству

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал состав нового правительства, а президент Владимир Путин напутствовал новый кабмин.
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Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open, Кудерметова — нет

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