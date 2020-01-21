Политика
ПолитРоссияНовым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову. Указ о назначении Мурашко был подписан президентом России.
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Политика
Кто вошёл в правительство Мишустина: досье на новых министров
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новый состав кабинета министров.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Происшествия
При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека
Игры
Игры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam
Часть пользователей Steam получили сообщения о том, что коллекция игр серии Half-Life будет бесплатной до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx.
Политика
Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор
Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова перейдет на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказали РБК два собеседника, близких к новому правительству, источник в крупной фармкомпании, а также источник, близкий к министерству.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Политика
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Экономика
Мигранты вывели из России триллионы рублей
С 2009-го по 2018 годы отправители вывели из России через платежные системы 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей).
Общество
Шторм «Глория» обрушился на восток Испании
Сильный шторм, получивший название «Глория», 19 января принес ураганные ветры, проливные дожди и снегопады на восточное побережье Испании.
Космос
LEGO выпустит набор с Международной космической станцией
В 2017 году, например, компания выпустила реплику ракеты Saturn V и набор моделей в честь женщин-покорителей космоса.
Политика
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа
Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Общество
Названа дата начала доступа к бесплатному социальному интернету
Минкомсвязи приняло решение о том, что интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года, передает РИА "Новости".
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
Хоккей
Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.
Здоровье
Порядка 260 больниц и ФАПов отремонтируют в Томской области
Власти Томской области отправили на утверждение в Минздрав России проект программы модернизации первичного звена здравоохранения региона.
Общество
Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Происшествия
Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Футбол
Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина
Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Происшествия
На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками
На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Космос
Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна
Общество
Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Политика
Объявлен состав нового российского правительства
Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Политика
В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
Политика
Путин и Мишустин поставили задачи новому правительству
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал состав нового правительства, а президент Владимир Путин напутствовал новый кабмин.
Теннис