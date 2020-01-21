Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову. Указ о назначении Мурашко был подписан президентом России.

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