Политика

Lenta.ruLenta.ruМинистру труда и соцзащиты Топилину найдут замену

Ранее во вторник сообщалось, что в состав нового правительства не войдут исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко и и.о. министра просвещения останется Ольга Васильева. Максим Топилин возглавляет министерство с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.
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с чего всё началось

Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

Кандидатом на пост главы Минтруда является заместитель министра финансов Антон Котяков, рассказал источник РБК, знакомый с ходом консультаций по формированию нового правительства. В пресс-службе Минтруда отказались от комментариев. Антон Котяков не ответил на звонок корреспондента РБК.
РБКвчера в 09:10

Подробнее о событии

От перемены мест слагаемых. Что думают алтайские политики о новом правительстве

АМИТЕЛ00:36

Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

РБКвчера в 09:10

Министру труда и соцзащиты найдут замену

Рамблервчера в 09:35

Топилин покинет пост министра труда и соцзащиты

News.ruвчера в 09:31

Максим Топилин может уйти с поста министра труда и соцзащиты

ГЛАС.RUвчера в 09:24

Министру труда и соцзащиты Топилину найдут замену

Lenta.ruвчера в 09:18

Максим Топилин покинет пост министра труда и соцзащиты

Профильвчера в 09:52
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Армия и оружие

В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Авто

В России дилеры Renault столкнулись с дефицитом кроссоверов Duster

Автоновости дня 00:36
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Общество

Gardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца

Телефон главы компании Amazon и миллиардера Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного файла, отправленного с мобильного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.
BFM.ru 00:49
Общество

Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
RT на русском вчера в 22:05
Политика

Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен указом президента России Владимира Путина министром науки и высшего образования в новом составе правительства РФ.
Life.ru вчера в 12:52
Армия и оружие

Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11

На прошлой неделе CENTCOM подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 21:19
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru вчера в 08:36
Здоровье

Минздрав назвал коронавирус в Китае угрозой для россиян

Новый тип коронавируса 2019-nCoV, вызывающий пневмонию и распространившийся на территории Китая, представляет угрозу для населения России.
DP.RU вчера в 08:26
Политика

Кадровая установка: правительство обновилось наполовину и помолодело

В назначенном 21 января кабинете министров каждый второй — новичок: во вторник сменились 15 членов российского правительства из 31.
Известия вчера в 16:33
Общество

Директор школы, где учился Мишустин, рассказала о его юности

Телеканал 360° вчера в 21:55
Политика

Токаев решил поучаствовать в праздновании 75-летия Победы в Москве

Московский Комсомолец 00:53
Здоровье

Китайские власти предупредили о возможной мутации коронавируса

Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что вирус нового типа, распространяющийся в Китае, может мутировать и передаваться не только воздушно-капельным путём.
News.ru вчера в 23:41
Политика

Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
RT на русском 00:13
Экономика

Названы последствия от замены Белоруссией российской нефти

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский назвал последствия от замены российской нефти Белоруссией.
Мой Брянск вчера в 23:14
Общество

Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу

Вечерняя Москва вчера в 23:15
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
REGNUM вчера в 04:31
Наука

В США создали самовосстанавливающийся «живой бетон»

Американские исследователи создали «живой бетон», способный расти и восстанвилвать возникающие повреждения.
Новый День вчера в 17:50
Шоу-бизнес

В СМИ сообщили об увольнении Дмитрия Шепелева с Первого канала

ФедералПресс 00:50
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн в Дагестане

В спорткомплексе уточнили, что женские дни в бассейне закончились 21 января и их больше не будет.
Национальная служба новостей вчера в 07:30
Политика

Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 20:12
Происшествия

Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом

REGNUM 00:15
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»

Life.ru 20 января в 21:26
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 07:28
Музыка

Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

Красная весна 20 января в 14:05
Экономика

В развитие Курил в 2020 году собираются вложить 7,4 млрд рублей

Вести.Ru вчера в 23:55
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Теннис

Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кузнецова сенсационно победила Вондрусову и вышла во второй круг Australian Open.
ГЛАС.RU вчера в 21:09
Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 21:16
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