Политика
Lenta.ruМинистру труда и соцзащиты Топилину найдут замену
Ранее во вторник сообщалось, что в состав нового правительства не войдут исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко и и.о. министра просвещения останется Ольга Васильева. Максим Топилин возглавляет министерство с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.
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с чего всё началось
Кандидатом на пост главы Минтруда является заместитель министра финансов Антон Котяков, рассказал источник РБК, знакомый с ходом консультаций по формированию нового правительства. В пресс-службе Минтруда отказались от комментариев. Антон Котяков не ответил на звонок корреспондента РБК.РБКвчера в 09:10
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