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Интерфакс
Интерфакс

Министры ОПЕК изучат перспективу продления квот ОПЕК+ при неполном согласии сторон

OilCapital.ru
ИА Красная Весна
ФАН
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Политика Сегодня
Экономика сегодня
Накануне.Ru
Московский Комсомолец
ФедералПресс
ПРАЙМ
Последний день осени обещает стать непростым для участников сделки ОПЕК+ - состоится очередная конференция ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти с тем, чтобы затем получить согласие стран, не входящих в картель.В источнике
С чего всё началось
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