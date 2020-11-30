Последний день осени обещает стать непростым для участников сделки ОПЕК+ - состоится очередная конференция ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти с тем, чтобы затем получить согласие стран, не входящих в картель.

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