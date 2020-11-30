Министры ОПЕК изучат перспективу продления квот ОПЕК+ при неполном согласии сторон
Последний день осени обещает стать непростым для участников сделки ОПЕК+ - состоится очередная конференция ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти с тем, чтобы затем получить согласие стран, не входящих в картель.В источнике
С чего всё началось
Источники: Россия и Саудовская Аравия в целом выработали единую позицию по сделке ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие производители нефти в соглашении ОПЕК+, в целом придерживаются консолидированной позиции по вопросу продления действующего уровня сокращения добычи нефти на первые месяцы 2021 года. Об этом ТАСС сообщили два источника в организации.
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