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Хоккей Панарин раскритиковал российскую политическую систему Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередной раз высказался на политические темы, заявив, что у России при нынешних власти и системе не будет светлого будущего. 5

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