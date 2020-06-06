Энергетика
Аргументы и ФактыМинистры ОПЕК начали переговоры о продлении сокращения добычи
Министры ОПЕК начали в режиме видеоконференции переговоры о продлении как минимум на месяц действующей квоты по сокращению добычи, передает ТАСС. Участвуют в переговорах 13 стран, которые входят в ОПЕК.
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Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Хоккей
Панарин раскритиковал российскую политическую систему
Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередной раз высказался на политические темы, заявив, что у России при нынешних власти и системе не будет светлого будущего.
Газета.Ru 08:06
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Игры
В Steam появились игры издательства Electronic Arts
Vprognoze.ru 04 июня в 21:45
Кино
Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor 07:57
Религия
Православные отмечают Родительскую субботу перед Троицей
Православные верующие 6 июня, накануне дня Святой Троицы, отмечают Вселенскую родительскую субботу.
News.ru вчера в 23:06
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
Общество
В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело вчера в 10:06
Общество
Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК 13:56
Здоровье
Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона.
ToDay News Ufa 00:05
Общество
Бэнкси посвятил протестам в США картину
Художник Бэнкси, работающий анонимно, опубликовал на своей странице в Instagram картину, посвященную протестам в Соединенных штатах Америки.
Московский Комсомолец 09:44
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
Армия и оружие
ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»
Военное дело 10:38
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
Наука
Археологи приблизились к разгадке происхождения свитков Мертвого моря
Анализ ДНК помог специалистам приблизиться к разгадке происхождения свитков Мертвого моря, возраст которых составляет около двух тысяч лет, сообщает The Guardian.
РИА Новости вчера в 22:00
Общество
Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе
Ранее, 3 июня, Воробьев объявил, что торговые центры и детские сады откроются, когда будет заметно устойчивое снижение эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 14:18
Общество
Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия 16:08
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM вчера в 06:37
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
Общество
Маск назвал бессмысленными уголовные сроки за продажу марихуаны в США
Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что считает неправильным, что в США действует уголовная ответственность за продажу марихуаны.
РБК 17:58
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
Политика
Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть
Evo-rus.com вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Наука
Ученые объяснили, как правильно ломать спагетти
МедиаПоток 04 июня в 11:12
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44