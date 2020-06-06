Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМинистры ОПЕК начали переговоры о продлении сокращения добычи

Министры ОПЕК начали в режиме видеоконференции переговоры о продлении как минимум на месяц действующей квоты по сокращению добычи, передает ТАСС. Участвуют в переговорах 13 стран, которые входят в ОПЕК.
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Страны ОПЕК ждут подтверждения соглашения по сокращению добычи от России

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Началось заседание технического комитета стран ОПЕК

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
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Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что считает неправильным, что в США действует уголовная ответственность за продажу марихуаны.
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