Энергетика

РБКРБКМексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.
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Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

РБКвчера в 21:08

Косачев назвал хорошей новостью продление решения ОПЕК+ по нефти

News.ruвчера в 19:12

ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

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Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля по декабрь

ТАССвчера в 20:13

Источник сообщил, что Мексика не будет продлевать сделку ОПЕК+

РИА Новостивчера в 12:14

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Интерфаксвчера в 13:41

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъвчера в 12:36
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко высказал опасения, что НАТО может организовать провокации в день проведения парада Победы 24 июня.
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В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса, сообщает сегодня, 7 июня, областной оперативный штаб.
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

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В Алтайском крае выявили 64 новых случая COVID-19

Более 60 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

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Три полицейских машины устроили погоню за мотоциклистом в Чите

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В России установят единые требования безопасности для пляжей

Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.
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Греция заявила о готовности к войне с Турцией

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Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

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Путин поручил создать национальную базу генетических данных

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Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
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