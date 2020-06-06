Энергетика
Аргументы и ФактыМинистры ОПЕК начали переговоры о продлении сокращения добычи
Министры ОПЕК начали режиме видеоконференции переговоры о продлении как минимум на месяц действующей квоты по сокращению добычи, передает ТАСС. Участвуют в переговорах 13 стран, которые входят в ОПЕК.
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Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM вчера в 03:32
Политика
Путин передал Ростуризм в ведение правительства
В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин передал Ростуризм в ведение Минэкономразвития России, до этого агентство находилось в ведении Минкульта РФ.
Rambler News Service вчера в 15:58
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Политика
Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
RT на русском 15:15
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Общество
Потанин впервые прокомментировал ЧП в Норильске
Ведомости вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе
Старший сын артистки Костя снимал происходящее на телефон, а младший — Лука помогал маме.
7Дней.ру 15:00
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Политика
Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ вчера в 20:46
Здоровье
В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Футбол
Футбольный агент: «Дивеев стоит от 10 до 15 миллионов евро, он способен вырасти в игрока топ-уровня»
Футбольный агент Олег Еремин рассказал о трансфере защитника Игоря Дивеева из «Уфы» в ЦСКА, а также поделился мнением о перспективах игрока.
Матч ТВ 14:34
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 11:48
Культура
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Политика
Антонов: НАТО поделится с США разведданными после выхода из ДОН
Страны Североатлантического альянса будут передавать США информацию, полученную в ходе разведывательных полетов над Россией, если Вашингтон выйдет из Договора по открытом небу.
iReactor 13:22
Футбол
Брестское «Динамо» разгромило «Минск»
В очередном матче 12-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» из Бреста принимало «Минск». Действующий чемпион страны одержал уверенную победу.
Bookmaker-ratings.ru 14:46
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
Политика
Зеленский отреагировал на протесты об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает причины протестов против главы МВД страны Арсена Авакова, однако пока лучшего кандидата на этот пост нет.
ФАН 11:41
Футбол
Автогол Татаева лишил «Младу Болеслав» победы в матче со «Слованом»
В матче 28-го тура чемпионата Чехии между собой встречались «Слован» и «Млада Болеслав».
Bookmaker-ratings.ru 14:28
Происшествия
В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
RT на русском 11:54
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Здоровье
В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных
Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 вчера в 11:41
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском 14:27
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Экономика
Названы главные проблемы российских лесов
В Счетной палате назвали главные проблемы российских лесов.
Lenta.ru 04 июня в 08:29
Общество
В Калининградской области откроют бани и фитнес-центры
«С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях», — говорится в заявлении.
Известия 14:20
Политика
Украина передала Берлину предложения по диалогу с Россией по Донбассу
Предложения России по обеспечению прекращения огня в Донбассе передала Украина представителям Германии, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня в эфире телеканала «Украина».
ИА Красная Весна вчера в 16:42