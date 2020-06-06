Энергетика
РИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbes09:03
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Санкт-Петербург, 6 июня 2020, 18:08 — REGNUM Суд в Петербурге отправил под стражу на два месяца мужчину, выстрелившего в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте днем 4 июня.
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Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
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Канадские демонстранты поставили Трюдо на колени
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Художник Бэнкси опубликовал в инстаграме новую работу, посвященную протестам в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
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ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер
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