с чего всё началось

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 5

Футбол Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.

Футбол Тестирование не выявило новых случаев заражения COVID-19 в АПЛ Шестая волна тестирования не выявила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди футболистов и сотрудников клубов английской премьер-лиги, сообщается на официальном сайте турнира.

Политика ДНР планирует предложить «России» работать в Донбассе Власти Донецкой Народной Республики планируют начать переговоры с банком Россия об открытии филиалов в Донбассе.

Общество В Китае оценили вкус российской колбасы В статье говорится, что в КНР часто говорят о «невероятно знаменитых длинных палках русской колбасы». 347

Политика Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. 7

Здоровье В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер. 24

Происшествия В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО Санкт-Петербург, 6 июня 2020, 18:08 — REGNUM Суд в Петербурге отправил под стражу на два месяца мужчину, выстрелившего в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте днем 4 июня. 40

Армия и оружие В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника. 62

Шоу-бизнес Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества. 19

Общество «Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык. 107

Общество Бэнкси опубликовал картину о протестах в США Художник Бэнкси опубликовал в инстаграме новую работу, посвященную протестам в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. 11

Футбол ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер «Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.