Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает
 Bloomberg.
Forbes09:03

Подробнее о событии

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля

РБК13:13

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъ12:36

Страховка для барреля: страны ОПЕК+ договорились пока не увеличивать добычу

News.ru15:41

Источник сообщил, что Мексика не будет продлевать сделку ОПЕК+

РИА Новости12:14

Названа дата следующей встречи стран ОПЕК+

Rambler News Service13:46

ОПЕК+ продолжит сокращать добычу рекордными темпами до конца июля

ТАСС15:57

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Интерфакс13:41
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Футбол

Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру 14:18
Футбол

Тестирование не выявило новых случаев заражения COVID-19 в АПЛ

Шестая волна тестирования не выявила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди футболистов и сотрудников клубов английской премьер-лиги, сообщается на официальном сайте турнира.
РИА Новости 15:54
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском 14:27
Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом

Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.
Российская газета 07:00
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Политика

ДНР планирует предложить «России» работать в Донбассе

Власти Донецкой Народной Республики планируют начать переговоры с банком Россия об открытии филиалов в Донбассе.
NewInform 11:28
Общество

В Китае оценили вкус российской колбасы

В статье говорится, что в КНР часто говорят о «невероятно знаменитых длинных палках русской колбасы».
Аргументы недели 14:40
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Энергетика

Песков оценил соглашение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение ОПЕК+ о продлении условий сокращения добычи нефти до конца июля 2020 года, сообщает ТАСС.
Москва 24 14:41
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Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
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Политика

Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
RT на русском 15:15
7
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
3
Здоровье

В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных

Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 вчера в 11:41
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Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

Санкт-Петербург, 6 июня 2020, 18:08 — REGNUM Суд в Петербурге отправил под стражу на два месяца мужчину, выстрелившего в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте днем 4 июня.
REGNUM 11:08
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Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
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Армия и оружие

Правительство Ливии продолжило наступление на армию Хафтара

Lenta.ru 09:00
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
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Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело вчера в 01:21
62
Армия и оружие

Россия наращивает военную мощь на западном стратегическом направлении

Актуальные Новости вчера в 05:09
26
Происшествия

Виталий Носов осужден за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику

Sports.ru 12:48
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Шоу-бизнес

Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Экономика

Эксперты: ралли на американских торговых площадках еще не окончено

Опрошенные ТАСС экономисты полагают, что ралли еще не закончилось и похожие сценарии будут повторятся.
ТАСС вчера в 18:40
6
Общество

Канадские демонстранты поставили Трюдо на колени

Народные новости 11:08
8
Общество

В Японии изобрели защитные маски от коронавируса для бассейна

RuNews24.ru 10:54
2
Общество

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык.
Ведомости 09:10
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ вчера в 06:13
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Общество

Бэнкси опубликовал картину о протестах в США

Художник Бэнкси опубликовал в инстаграме новую работу, посвященную протестам в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
РИА Новости 08:30
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Футбол

ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер

«Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.
Евро-футбол.ру 15:45
Происшествия

Депутата Рады избили на заправке

Народного депутата Украины Юрия Заславского избили на автозаправке рядом с селом Заречаны Житомирской области.
Lenta.ru 13:42
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