с чего всё началось

Саудовская Аравия на фоне разрыва соглашения с ОПЕК собралась увеличить добычу нефти до 10 млн б / с. Но уже 12 апреля страны ОПЕК + договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Нефть дорожает после решения ОПЕК+ о сокращении добычи

Происшествия В США автомобиль въехал в протестующих Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 81

Общество Свердловские санврачи разрешили купаться в двух озёрах В Свердловской области в этом году разрешено купаться в озере Щучье в Тавдинском районе и на восточном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге. 4

Общество В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса "Въезжающие в Мурманскую область из других регионов могут не уходить на двухнедельный карантин, если: находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют подтверждающую справку из обсерватора, сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда и получили отрицательный результат, переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы", - пояснил Чибис. 6

Общество В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 «В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба. 1

Общество В Петербурге открылись непродовольственные магазины В понедельник, 8 июня, стало известно, что в Петербурге впервые за несколько месяцев открылись непродовольственные магазины. 190

Общество Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией. 20

Общество Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17 В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС. 395

Общество Названа цена самой дешевой съемной комнаты в Москве Самую дешевую комнату в Москве можно снять за десять тысяч рублей, выяснили эксперты "Инком-Недвижимость".

Армия и оружие В Волгограде готовят военную технику для праздничного Парада Победы Гвардейцы приступили к обслуживанию техники, которая будет участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Общество В Берлине арестован DJ Денис Казначеев В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях. 126

Общество В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона. 9

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 501

Общество В России зафиксировали 8985 случаев коронавируса за сутки В России в течение суток подтверждено 8985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество За сутки в России подтверждено 8855 случаев COVID-19 в 84 регионах Чукотский АО - 5 84. г. Севастополь - 1 Всего в России зарегистрировано 458689 случаев (+ 2, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Здоровье В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения РФ В Забайкальский край приехал замминистра здравоохранения России в составе рабочей группы.