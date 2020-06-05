Энергетика

ТАССТАССОбе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день

Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут 6 июня, сообщили ТАСС в Минэнерго.
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Министры ОПЕК+ хотят добиться от Ирака и Нигерии усиленного сокращения добычи нефти в июле

ТАСС06:07

Встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня

Вести.Ru02:25

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Комсомольская правдавчера в 22:42

Согласована дата министерской встречи ОПЕК+

Газета.Ru00:16

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Коммерсантъ00:00

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Neftegaz.ru02:43

Bloomberg назвал новую дату встречи стран ОПЕК+

РБКвчера в 21:40
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Скончался актёр Михаил Кокшенов

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Илон Маск призвал разделить Amazon

Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
News.ru вчера в 16:03
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Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
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В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину

Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
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Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

Начиная совещание, Путин потребовал доложить о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске.
RT на русском 08:21
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В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
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Общество

Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Происшествия

Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 1990-х «Довгань»

В Москве заочно арестовали создателя популярного в 1990-х бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
РБК 05:35
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Политика

Украина может открыть пункты пропуска в Донбассе с 10 июня

Киев, 5 июня 2020, 15:18 — REGNUM Украинская сторона готовится к открытию пунктов пропуска в Донбассе с 10 июня, сообщила 5 июня пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 08:18
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Симоньян ответила NYT на обвинения в расизме

Ранее американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».
Взгляд.ру 08:27
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Политика

В Екатеринбург приедет Владимир Путин

Осенью 2020 года глава Российской Федерации Владимир Путин проведёт в Екатеринбурге заседание президентского Совета по развитию физкультуры и спорта.
Уральский меридиан 06:33
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Культура

Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть

Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру вчера в 07:09
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Происшествия

Начало экологической катастрофы в Норильске сняли на видео

Пожар потушили, но из пробоины вылилось около 20 тысяч тонн горючего, которое попало в ручьи и реки Амбарную и Далдыкан.
Вести.Ru 03 июня в 12:07
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Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Политика

ВС признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»

Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», представляющую собой коалицию исламистских группировок, воюющих в Сирии, сообщает пресс-служба ведомства.
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
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Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

РИА Новости 05:16
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Футбол

Вратарь забил со штрафного и спас команду от поражения (видео)

В овертайме команды не отличились, а в последовавшей серии пенальти Альварес отбил один удар (еще в одном случае соперник попал в штангу) и вывел команду в финал (счет в серии пенальти 4:1). Интересно, что из-за сильного дождя игра прерывалась более чем на 20 минут, но в итоге матч был доигран.
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Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
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Общество

Детские сады в Омске и области будут открыты с 22 июня

В рамках второго этапа могут быть открыты объекты торговли площадью не более 800 кв. метров и отдельные образовательные организации.
АиФ Омск 08:24
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
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