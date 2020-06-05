Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут 6 июня, сообщили ТАСС в Минэнерго.

Обе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день

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