Энергетика

ВедомостиВедомостиМинистры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. О планах ее проведения в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного участника переговоров, а Bloomberg со ссылкой на источник в картеле сообщил о проведении встречи в выходные.
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с чего всё началось

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, участвующий в переговорах.
ТАССвчера в 22:28

Подробнее о событии

Министры ОПЕК+ хотят добиться от Ирака и Нигерии усиленного сокращения добычи нефти в июле

ТАСС06:07

Согласована дата министерской встречи ОПЕК+

Газета.Ru00:16

Названа новая дата встречи стран ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 22:21

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Комсомольская правдавчера в 22:42

СМИ: ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Главные новости к утру 5 июня

Коммерсантъ00:00

Bloomberg назвал новую дату встречи стран ОПЕК+

РБКвчера в 21:40
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

Ведомости 06:18
Общество

Delivery Club разбирается с претензиями курьеров

Накануне в соцсетях появились сообщения о готовящейся забастовке курьеров Delivery Club в Москве.
Коммерсантъ 04:06
10
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
59
Происшествия

В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

Известия 04:50
24
Политика

Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем.
Lenta.ru 06:20
Экономика

Кредитную отсрочку оформили 2200 предпринимателей НСО

В Новосибирской области одобрены около 2200 обращений малых и средних предприятий об отсрочке платежей и реструктуризации кредитов, а также на господдержку по кредитам, которые выдавались в 2020 году на поддержку и сохранение занятости в связи с пандемией коронавируса.
Новая Сибирь 06:20
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
3,2K
Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
560
Происшествия

В Иркутске похитили торговавшего медицинскими масками бизнесмена

В Иркутске злоумышленник похитил бизнесмена, торговавшего медицинскими масками, после чего привязал его к батарее и избил.
RT на русском 05:40
28
Экономика

ВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия

Москвичи с 1 июня удвоили траты в торговых центрах, которые в этот день возобновили работу после двухмесячного простоя, посчитали в ВТБ по данным своей сети терминалов для оплаты картами (занимает второе место в стране).
РБК 06:22
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
23
Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна вчера в 05:33
12
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км

В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
1,3K
Кино

Умер народный артист России Михаил Кокшенов

ФАН 06:25
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
80
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,2K
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
471
Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
224
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,1K
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала реакцию 5-летнего сына на подарок

5 июня сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего Артемию исполнилось 5 лет.
Bimru.ru 06:23
5
Армия и оружие

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Газета.Ru вчера в 10:02
1
Происшествия

Почему дизельное топливо затопило Арктику

Ведомости вчера в 16:13
21
Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
58
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
147
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
1,9K
Кино

В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн

Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене", актер Энди Серкис рассказал, что картина Мэтта Ривза станет самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре.
Piter.tv 03:17
5
Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
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Происшествия

Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 1990-х «Довгань»

В Москве заочно арестовали создателя популярного в 1990-х бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
РБК 05:35
85
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
1K
Здоровье

Диетолог назвала самый вредный и опасный суп

Самым вредным, и опасным для здоровья супом с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является обычная солянка, сообщила СМИ врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Evo-rus.com 05:34
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