Энергетика
ВедомостиМинистры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. О планах ее проведения в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного участника переговоров, а Bloomberg со ссылкой на источник в картеле сообщил о проведении встречи в выходные.
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Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Общество
Суд на 9 лет установил административный надзор за Варварой Карауловой
В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Петербургский дневник вчера в 14:23
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия 03 июня в 09:16
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
Общество
Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество
Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
ТАСС вчера в 22:02
Футбол
Зарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян
Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 03:07
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
Общество
Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Охлобыстина трусом
Газета.Ru вчера в 04:45
Здоровье
В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом
Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03 июня в 04:29
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество
В России за сутки выявили 8 726 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 726 – до 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:38
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Наука
Найдено самое древнее сооружение майя
На юге Мексики археологи обнаружили следы гигантского сооружения, длина которого составляет более 1 километра.
Live24 вчера в 05:54
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Общество
В России появится единый проездной билет для всех регионов
Цель – внедрение универсального проездного билета, который позволит оплатить проезд в любом регионе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Общественное телевидение России 01:58
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
Здоровье
В Воронежской области растет число больных коронавирусом пенсионеров
В Воронежской области зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пожилых граждан.
Обозреватель Врн вчера в 16:32
Здоровье
Меньше 100 свободных коек осталось в больницах Ивановской области
Добавим, что количество свободных коек в стационарах снижается. На сегодняшний день в Ивановской области таких мест осталось всего 93.
Кстати.News 02 июня в 05:41
Здоровье
Число умерших от коронавируса нижегородцев увеличилось до 116
116 жителей Нижегородской области умерли от коронавируса по данным на 3 июня 2020 года. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Нижний сейчас 03 июня в 06:49
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия вчера в 14:46
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Происшествия
МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Польша завершила первый этап возведения искусственного канала на Балтийской (Вислинской) косе.
Газета.Ru 05:02