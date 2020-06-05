Энергетика

ВедомостиВедомостиМинистры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. О планах ее проведения в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного участника переговоров, а Bloomberg со ссылкой на источник в картеле сообщил о проведении встречи в выходные.
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Согласована дата министерской встречи ОПЕК+

Газета.Ru00:16

Министры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные

Ведомостивчера в 23:31

Bloomberg назвал новую дату встречи стран ОПЕК+

РБКвчера в 21:40

Bloomberg: встреча ОПЕК+ может состояться в выходные

Аргументы и Фактывчера в 22:32

Названа новая дата встречи стран ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 22:21

Главные новости к утру 5 июня

Коммерсантъ00:00

Встреча ОПЕК+ может состояться в выходные, если подтвердится сделка с Ираком

ПРАЙМвчера в 17:22
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
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Происшествия

Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому

Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Общество

Суд на 9 лет установил административный надзор за Варварой Карауловой

В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Петербургский дневник вчера в 14:23
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Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 03 июня в 09:16
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Общество

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
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Общество

Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
ТАСС вчера в 22:02
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Футбол

Зарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян

Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 03:07
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Общество

Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
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Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
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Общество

Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru вчера в 04:37
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Шоу-бизнес

Пригожин назвал Охлобыстина трусом

Газета.Ru вчера в 04:45
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Здоровье

В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом

Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03 июня в 04:29
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Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
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Общество

В России за сутки выявили 8 726 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 726 – до 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:38
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Наука

Найдено самое древнее сооружение майя

На юге Мексики археологи обнаружили следы гигантского сооружения, длина которого составляет более 1 километра.
Live24 вчера в 05:54
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Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
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Общество

В России появится единый проездной билет для всех регионов

Цель – внедрение универсального проездного билета, который позволит оплатить проезд в любом регионе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
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Здоровье

В Воронежской области растет число больных коронавирусом пенсионеров

В Воронежской области зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пожилых граждан.
Обозреватель Врн вчера в 16:32
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Здоровье

Меньше 100 свободных коек осталось в больницах Ивановской области

Добавим, что количество свободных коек в стационарах снижается. На сегодняшний день в Ивановской области таких мест осталось всего 93.
Кстати.News 02 июня в 05:41
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Здоровье

Число умерших от коронавируса нижегородцев увеличилось до 116

116 жителей Нижегородской области умерли от коронавируса по данным на 3 июня 2020 года. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Нижний сейчас 03 июня в 06:49
Происшествия

Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова

Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
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Происшествия

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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
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МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
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Хоккей

Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею

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Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Польша завершила первый этап возведения искусственного канала на Балтийской (Вислинской) косе.
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