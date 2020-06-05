Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, участвующий в переговорах.

с чего всё началось

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. О планах ее проведения в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного участника переговоров, а Bloomberg со ссылкой на источник в картеле сообщил о проведении встречи в выходные.

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