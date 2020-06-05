Энергетика
ВедомостиМинистры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. О планах ее проведения в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного участника переговоров, а Bloomberg со ссылкой на источник в картеле сообщил о проведении встречи в выходные.
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с чего всё началось
Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, участвующий в переговорах.ТАССвчера в 22:28
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Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Общество
В МЧС заявили о решении по ликвидации утечки топлива в Норильске
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки топлива при аварии в Норильске было найдено, сообщают Известия .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 03:22
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
В Норильске увеличили группировку по ликвидации разлива топлива
RT на русском 01:40
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
Российская газета вчера в 02:11
Общество
Собянин заявил о планах снять максимум ограничений в Москве до 1 июля
В Москве до 1 июля будет снята максимально возможная часть ограничительных мер, введённых из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:15
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
В России появятся универсальные проездные билеты
Эксперты предложили развивать универсальные проездные на все виды общественного транспорта для сопредельных регионов, как это было сделано в Москве и Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 22:18
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Политика
Хакеров из Китая и Ирана обвинили в атаках на штабы Трампа и Байдена
Хакеры из Ирана обвиняются в попытке взломать аккаунты сторонников Трампа, а китайских – в попытке атаковать аккаунты работников штаба самого вероятного кандидата от Демократической партии на американских выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена.
RuNews24.ru 01:59
Происшествия
В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса
Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство.
РИА Новости вчера в 07:42
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 441,1 тыс. (8831 за сутки).
РБК вчера в 01:07
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском вчера в 04:58
Футбол
Форвард «Барселоны» Гризманн хочет завершить карьеру в США
Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что планирует завершить свою карьеру в североамериканской футбольной лиге MLS.
Газета.Ru вчера в 23:41
Гаджеты
Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Megaobzor.com 03 июня в 06:24
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК вчера в 15:01
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Здоровье
Глава Томской области заявил о «халатности» врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что массовое заражение врачей коронавирусом стало следствием их халатного отношения к правилам безопасности.
Росбалт вчера в 15:18
Армия и оружие
Греция заявила о готовности к военным действиям против Турции
Глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что для защиты своих суверенных прав Афины готовы ко всему, в том числе и к военным действиям против Турции, если почувствуют провокации со стороны Анкары.
РЕН ТВ 01:46
Общество
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM вчера в 14:23
Общество
Для водителей появится новый штраф в 50 тысяч рублей
Если в автомобиле есть несовершеннолетний пассажир до 16 лет, штраф вырастает до 50 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:28
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
Единоборства
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат вчера в 02:00
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Российская газета вчера в 02:45
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58