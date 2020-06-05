Энергетика
ВедомостиМинистры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. О планах ее проведения в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного участника переговоров, а Bloomberg со ссылкой на источник в картеле сообщил о проведении встречи в выходные.
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Происшествия
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия вчера в 19:53
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
Моя Москва.онлайн вчера в 12:39
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Армия и оружие
Минобороны усиливает войска на западном направлении
Россия укрепляет оборону на западном направлении. Гвардейскую танковую армию Западного военного округа усилили дополнительной бригадой.
URA.Ru вчера в 23:40
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета вчера в 02:45
Космос
Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе
Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе и других небесных телах Солнечной системы.
Известия вчера в 22:05
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Газета.Ru вчера в 11:52
Здоровье
В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс вчера в 14:39
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Наука
II группа крови названа самой незащищенной от коронавируса
II группа крови названа учеными самой незащищенной от коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 06:38
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
49-летний Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International», в молодости встречался с Жанной Фриске.
Shraibikus News вчера в 15:52
Здоровье
Масочный режим может спровоцировать болезни кожи
Практика показала, что через две-три недели, максимум через месяц, люди стали обращаться к специалистам по кожным заболеваниям, спровоцированным масочным режимом.
Стерлитамакский рабочий 00:52
Общество
Жилье эконом-класса заменят стандартным жильем
Критерии "стандартного жилья" утвердил Минстрой. Этот термин придет на смену жилью "эконом-класса". Документ вступает в силу 6 июня.
Российская газета вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Кара Делевинь рассказала о своих сексуальных пристрастиях
Ранее сообщалось, что 7 мая британская модель и актриса Кара Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон.
РЕН ТВ 03 июня в 21:30
Общество
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
Гаджеты
Все смартфоны, которые получат Android 11
Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices вчера в 10:27
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
Сенатор из Мексики случайно оголила грудь во время видеотрансляции
Актуальные Новости вчера в 06:34
Футбол
Клубам АПЛ разрешили проводить пять замен в матче
АПЛ дала добро на проведение пяти замен в каждой игре вместо привычных трех до конца текущего сезона, говорится в сообщении лиги.
ProstoProSport вчера в 09:32
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59