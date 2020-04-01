Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМинистры энергетики России и США обсудили цены на нефть

Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт 31 марта по телефону провел переговоры с российским коллегой Александром Новаком. Министры обсудили, в частности, ситуацию на рынке нефти. Господин Бруйетт назвал беседу продуктивной.
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Новак доложил Путину об итогах консультаций с главой Минэнерго США

ТАСС06:01

Новак обсудил с министром энергетики США ситуацию на нефтяном рынке

РЕН ТВ05:57

Новак и глава Минэнерго США обсудят ситуацию на мировых нефтяных рынках

RT на русском30 марта в 19:36

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

ТК Звездавчера в 21:11

Америка дрогнула первой: США просят о нефтяном перемирии

ПРАЙМвчера в 07:50

Главы минэнерго России и США обсудили цены на нефть

РИА Новостивчера в 20:46

Министры энергетики США и РФ провели телефонные переговоры по нефти

Московский Комсомолецвчера в 20:54
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Комментарии

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«Волгу» из такси продают за 6 миллионов рублей

Авторамблер 05:40
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В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии

Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
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Генерал США пугает поляков «кинетическими боями» из Калининграда

Отставной генерал пугает поляков и прибалтов «российской оккупацией» и «кинетическими боями».
Евразия Daily 05:00
Общество

Российский губернатор разогнал посетителей в торговом центре

Lenta.ru 05:46
Игры

Terraria разошлась тиражом в 30 млн копий

Независимая студия Re-Logic объявила, что её песочница Terraria разошлась тиражом в 30 млн копий.
Игромания.ру 03:28
Общество

В России за сутки делают около 36 тысяч анализов на коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что 95 лабораторий в стране делают за сутки порядка 36 тысяч тестов на выявление коронавируса у граждан, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:02
Экономика

В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов

Госдума разъяснила, как власти будут брать налог с дохода от депозитов. Судя по тексту, речь идет о совсем небольших деньгах.
BFM.ru вчера в 18:57
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Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Онищенко назвал единственный способ лечения коронавируса.
Live24 01:27
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов

Из больницы в Коммунарке за последние 24 часа выписаны 35 пациентов. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
RT на русском 01:57
Биатлон

Мартен Фуркад заявил, что приедет в Россию

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что приедет в Россию, чтобы отметить завершение карьеры с болельщиками.
МК-Спорт 04:43
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Здоровье

Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии

В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.
Национальная служба новостей 06:00
Армия и оружие

Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес

Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет.
Вести.Ru вчера в 18:49
Здоровье

Новых случаев коронавирусной инфекции в Курской области не выявлено

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 15:30 31 марта, под медицинским наблюдением находятся 343 человека.
ГТРК Курск вчера в 11:57
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на молочную продукцию

Цены на молочную продукцию поднимутся в России в ближайшее время из-за ослабления курса рубля.
News.ru 05:02
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей

Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет.
ТВ Центр 04:26
Политика

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом

По информации издания, Белоруссия попросила у Российской Федерации выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Мой Брянск 01:49
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре Виктор Орбан будет единолично управлять страной.
Экспресс газета 06:09
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Политика

В Кремле назвали цель многосерийного интервью Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывание телеведущего Владимира Соловьева о многосерийном интервью главы государства для ТАСС, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:10
Экономика

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:55
Политика

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Городовой вчера в 00:39
Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень 03:07
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС

Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.
РИА Новости 05:55
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Песков: Диалог с Саудовской Аравией по нефти пока не ведется

Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог российской стороны с Саудовской Аравией по ситуации на рынке нефти в настоящее время не идет, однако может состояться при необходимости.
РЕН ТВ 06:07
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Потери ПФР и ФОМС могут быть больше: если экономика не восстановится

Как сообщало ИА REGNUM, потери Пенсионного фонда России и ФОМС из-за пандемии коронавируса могут достичь 2,5 трлн рублей.
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