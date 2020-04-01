Энергетика
КоммерсантъМинистры энергетики России и США обсудили цены на нефть
Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт 31 марта по телефону провел переговоры с российским коллегой Александром Новаком. Министры обсудили, в частности, ситуацию на рынке нефти. Господин Бруйетт назвал беседу продуктивной.
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Новак и глава Минэнерго США обсудят ситуацию на мировых нефтяных рынках
RT на русском30 марта в 19:36
Министры энергетики США и РФ провели телефонные переговоры по нефти
Московский Комсомолецвчера в 20:54
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