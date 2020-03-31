Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинистры энергетики России и США обсудили цены на нефть

Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт 31 марта по телефону провел переговоры с российским коллегой Александром Новаком. Министры обсудили, в частности, ситуацию на рынке нефти. Господин Бруйетт назвал беседу продуктивной.
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Глава Минэнерго США провел по телефону продуктивные переговоры с Новаком

ТАСС20:38

Главы минэнерго США и России провели переговоры

RT на русском22:43

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

ТК Звезда21:11

Минэнерго России и США намерены решить проблемы с волатильностью нефти

РЕН ТВвчера в 19:04

Америка дрогнула первой: США просят о нефтяном перемирии

ПРАЙМ07:50

Главы минэнерго России и США обсудили цены на нефть

РИА Новости20:46

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

Коммерсантъ22:46
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Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 29 марта в 16:29
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском 18:56
Политика

Трамп заявил об отправленном Россией в США самолете с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга заявил, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Rambler News Service 00:36
Происшествия

У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
РБК 14:51
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Космос

Уфологи заметили НЛО во время трансляции запуска ракеты SpaceX

OAnews вчера в 04:42
Общество

В Белом доме не исключили смерти 200 тыс. человек от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 02:16 — REGNUM От 100 тысяч до 200 тысяч человек в Соединенных Штатах могут умереть от заболевания коронавирусной инфекцией, заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс на брифинге.
REGNUM 19:16
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Энергетика

«Газпром» изучает решение Стокгольмского арбитража по спору с Польшей

Российская энергетическая компания "Газпром" получила решение Стокгольмского арбитражного суда о пересмотре цен на газ по контракту с польской нефтегазовой компанией PGNiG, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:24
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Транспорт

В Петербурге временно закроют девять станций метро

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 16:05
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:32
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Деловая газета. Юг 06:18
Здоровье

В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей

Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Smolnarod.ru 10:45
Происшествия

Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина

Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости 22:17
Политика

Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
News.ru 29 марта в 17:28
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru 20:21
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Общество

В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Вести Татарстан 09:03
Политика

Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru 22:13
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Известия 16:09
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Metaratings 05:33
Общество

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
Урал-пресс-информ 05:17
Здоровье

Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии

Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
REGNUM 06:01
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