Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт 31 марта по телефону провел переговоры с российским коллегой Александром Новаком. Министры обсудили, в частности, ситуацию на рынке нефти. Господин Бруйетт назвал беседу продуктивной.

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

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Общество В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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Общество В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.