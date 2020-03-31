Общество
КоммерсантъМинистры энергетики России и США обсудили цены на нефть
Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт 31 марта по телефону провел переговоры с российским коллегой Александром Новаком. Министры обсудили, в частности, ситуацию на рынке нефти. Господин Бруйетт назвал беседу продуктивной.
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Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Политика
Трамп заявил об отправленном Россией в США самолете с медоборудованием
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга заявил, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус
В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Космос
Уфологи заметили НЛО во время трансляции запуска ракеты SpaceX
Общество
В Белом доме не исключили смерти 200 тыс. человек от коронавируса
Вашингтон, 1 апреля 2020, 02:16 — REGNUM От 100 тысяч до 200 тысяч человек в Соединенных Штатах могут умереть от заболевания коронавирусной инфекцией, заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс на брифинге.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Энергетика
«Газпром» изучает решение Стокгольмского арбитража по спору с Польшей
Российская энергетическая компания "Газпром" получила решение Стокгольмского арбитражного суда о пересмотре цен на газ по контракту с польской нефтегазовой компанией PGNiG, сообщает РИА "Новости".
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Транспорт
В Петербурге временно закроют девять станций метро
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Здоровье
В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей
Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Происшествия
Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина
Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Политика
Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Общество
В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Политика
Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Общество
Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
Здоровье
Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии
Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».