Энергетика

ИзвестияИзвестияМинистры энергетики России и США обсудили ситуацию с ценами на нефть

Министр энергетики США Дэн Бруйетт 31 марта провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком о ситуации на мировых нефтяных рынках, сообщает 1 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.
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Глава Минэнерго США провел по телефону продуктивные переговоры с Новаком

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ПРАЙМвчера в 07:50

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

Коммерсантъвчера в 22:46
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

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Приложение для зараженных коронавирусом исчезло из Google Play

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Жителя Бугульмы оштрафовали за фейк о заболевших коронавирусом

20-летний житель Бугульмы был оштрафован за опубликование в соцсети фейковой информации о заболевших коронавирусом.
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Общество

Власти Москвы разъяснили порядок получения компенсаций по безработице

Московские власти объяснили, кому полагается выплата в рамках дополнительной материальной поддержки и региональной компенсации.
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17 детей за последние сутки заразились коронавирусом в Москве

В Москве среди людей, заразившихся коронавирусом, выявлено 17 детей.
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Общество

Мишустин: в РФ в сутки делают 36 тысяч анализов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора, где на сегодняшний день в сутки проверяют более 30 тысяч проб, — сказал Мишустин, уточнив, что делается 36 тысяч анализов.
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В Москве введут QR-коды для выхода из дома в период изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Lenta.ru 04:38
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
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За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

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Сергей Цивилёв разогнал посетителей торгового центра в Новокузнецке

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Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

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Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
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Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media.
РИА Новости вчера в 12:29
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ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России

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В Петербурге утром уровень самоизоляции составил 4,6 балла

В Петербурге утром, 1 апреля, уровень самоизоляции достиг 4,6 балла.
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В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома

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Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в Новой Москве

Человек в медицинской маске открыл огонь из пистолета возле подъезда дома в ТиНАО, передает "Москва 24".
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Как стало известно 30 марта, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Волгоградской областной думы Илья Кошкарёв вместе с супругой Татьяной более десяти дней не может вернуться на родину вместе с группой российских туристов, ставших заложниками закрытия границ на острове Фиджи.
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В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса

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Форпост Северо-Запад 04:10
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