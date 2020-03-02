Энергетика
ИзвестияМинистры энергетики России и США обсудили ситуацию с ценами на нефть
Министр энергетики США Дэн Бруйетт 31 марта провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком о ситуации на мировых нефтяных рынках, сообщает 1 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.
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Новак и глава Минэнерго США обсудят ситуацию на мировых нефтяных рынках
RT на русском30 марта в 19:36
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