Энергетика
RT на русскомМинистры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября
Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саудовского министра.
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Новый саудовский министр энергетики обсудит с Новаком двустороннее сотрудничество
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Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
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