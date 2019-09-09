Энергетика
RT на русскомМинистры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября
Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саудовского министра.
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Экономика
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Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Российская газета 09:18
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Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
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Lenta.ru 14:56
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Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
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SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020
Первые спутники Starlink компания запустила в конце мая, и тогда глава компании Илон Маск объявил, что нужно еще шесть запусков, чтобы сеть обеспечила хотя бы частичное покрытие.
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Наука
Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул
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N+1 12:13
Происшествия
В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме
Газета.Ru 14:24
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Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
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В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.
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Гаджеты
10 сентября Apple покажет новый iPhone
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Газета Кемерова 12:40
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
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Создан «плащ-невидимка», скрывающий объекты от волн воды
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Дональд Трамп отменил переговоры с талибами
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Некоторые озера на Титане образовались на местах взрывов резервуаров с азотом
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МДТ договаривается с Сокуровым о новом спектакле
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По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
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Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права
Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07