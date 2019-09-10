Энергетика

RT на русскомRT на русскомМинистры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября

Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саудовского министра.
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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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