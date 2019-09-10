Энергетика
RT на русскомМинистры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября
Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саудовского министра.
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Новый глава Минэнерго Саудовской Аравии планирует встретиться с Новаком завтра
Вестник Кавказавчера в 06:10
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:36, Вашингтон
Политика
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Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела
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Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
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Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
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Голкипер сборной Кюрасао умер перед игрой с Гаити
Как сообщает Twitter-аккаунт GOALs, в понедельник, 9 сентября, 31-летний голкипер умер от сердечного приступа в своем гостиничном номере.
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Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
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Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
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Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Появилось редкое видео флота Монголии
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В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет
Москва предостерегает европейские государства от размещения на своей территории американских ракет, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
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Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
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Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
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Путин дал звания заслуженных артисток Михалковой и Исаковой
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Российская газета вчера в 23:55
Хоккей
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Газета.Ru 15:27
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Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области
Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
Экономика
Орешкин сообщил о росте товарооборота между Россией и странами АСЕАН
Товарооборот между Россией и десятью странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вырос по итогам 2018 года на 7% и составил 19,8 млрд долларов, сообщил российским журналистам в Бангкоке министр экономического развития России Максим Орешкин.
РИА Новости 11:46
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
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Фан-зоны Евро-2020 появятся в спальных районах Петербурга
Фан-зоны во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года появятся не только в центре Петербурга, но и в спальных районах города.
МР7.ру 14:02
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
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