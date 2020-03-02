Общество
Газета.RuМинистры энергетики США и России обсудили цены на нефть
Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.
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Новак и глава Минэнерго США обсудят ситуацию на мировых нефтяных рынках
RT на русском30 марта в 19:36
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