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Министры финансов G20 назвали причины медленного восстановления мировой экономики

Геополитическая напряженность и новые варианты коронавируса - вот главные причины медленного восстановления мировой экономики после пандемии.
Московский Комсомолец
"Восстановление мировой экономики продолжается. Однако новые волны коронавирусной инфекции и появление новых вариантов [вируса] сказываются на темпах восстановления", - отмечается в документе.
ТАСС
Новые волны и штаммы коронавируса замедляют восстановление мировой экономики, заявили министры финансов и глав центральных банков стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи в Индонезии, 18 февраля сообщает пресс-служба министерства финансов США.
ИА Красная Весна
Планировалось, что некоторые участники будут выступать очно, некоторые - по видеосвязи.
ТАСС

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Министры финансов G20 объяснили медленное восстановление мировой экономики
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