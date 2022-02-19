Новые волны и штаммы коронавируса замедляют восстановление мировой экономики, заявили министры финансов и глав центральных банков стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи в Индонезии, 18 февраля сообщает пресс-служба министерства финансов США.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник перешел границы, требуя от Берлина предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених в интервью медиагруппе Funke.
Украинские силовики обстреляли из артиллерии населенный пункт Саханка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустили 16 снарядов калибром 122 мм, запрещенных минскими соглашениями, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).