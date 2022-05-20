Министры финансов и главы Центробанков стран "большой семерки" не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти, признала в пятницу глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года.
Западные страны могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен по итогам встречи с коллегами из стран G7, передает The Wall Street Journal.
Французское правительство во главе с президентом Эммануэлем Макроном должно объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка "Азов", заявил в эфире Sud Radio бывший военный Адриен Боке, ранее посетивший Украину с гуманитарной миссией.
По словам заместителя главного врача, чаще всего в летний период обращаются с травмами опорно-двигательного аппарата, головы, различными поверхностными травмами кожи, связанными с воздействием тупых или острых предметов либо с падением человека на ровной поверхности.