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Министры финансов G7 не согласовали стратегию по импорту российской нефти

Министры финансов и главы Центробанков стран "большой семерки" не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти, признала в пятницу глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Интерфакс
Представители европейских стран в свою очередь добивались введения поэтапного эмбарго к концу года.
Росбалт
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«Ничего на самом деле не выкристаллизовалось в качестве очевидной стратегии», — объяснила Йеллен.
Экономика сегодня
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года.
ТАСС

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