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РБК
РБК

Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии

27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении Белоруссии, сообщает Reuters. По словам дипломатического источника агентства, Брюссель подготовит список официальных лиц Белоруссии, которые будут занесены в черный список.В источнике
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РИА Новости

ЕС решил ввести санкции против Белоруссии

РИА Новости13:38
ТАСС

Совет ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против Белоруссии

ТАСС13:15
Lenta.ru

Евросоюз введет санкции против Белоруссии за нарушение прав человека

Lenta.ru12:37
РБК

Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии

РБК12:37
Вести.Ru

Страны Евросоюза приняли решение по антибелорусским санкциям

Вести.Ru13:32
Газета.Ru

Главы МИД ЕС выступили за введение санкций в отношении Белоруссии

Газета.Ru12:13
Известия

Главы МИД стран ЕС договорились о новых санкциях против Белоруссии

Известия13:05
КП - Беларусь

Главы МИД ЕС вводят новые санкции против Беларуси

КП - Беларусь13:32

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
RT на русском12:49
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Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъ10:18
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Цепкало заявил о возможности Лукашенко баллотироваться на перевыборах

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил в эфире «Эха Москвы», что если действующий глава республики Александр Лукашенко согласится провести новые выборы, то сможет полгода оставаться «уходящим президентом», а затем принять участие в новых выборах.
РБК13:12

Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ru12:45
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Летальность коронавируса в Москве с начала эпидемии составила 2,4-4,9%

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, [или] 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.
ТАСС13:28
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