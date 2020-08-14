Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии
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27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении Белоруссии, сообщает Reuters. По словам дипломатического источника агентства, Брюссель подготовит список официальных лиц Белоруссии, которые будут занесены в черный список.В источнике
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