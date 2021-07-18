Как сообщает Телеканал Санкт-Петербург, Тимур Топузов, зав отделением урологии Клинической больницы Святителя Луки, рассказал, что человек, сделавший первую прививку от коронавируса, может заразиться Covid-19, но болезнь будет протекать в легкой форме.
Японская полиция задержала 30-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в изнасиловании женщины на территории Национального стадиона в Токио, где пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.
Основные признаки, которые могут указывать на рак кишечника, связаны с изменением режима работы пищеварительного тракта, но также некоторые симптомы недуга могут проявляться и после еды, – об этом напомнили медицинские эксперты издания Express.
Никулинский суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения 18-летней Валерии Башкировой, которая сбила на машине трех детей на западе Москвы, один из низ после этого умер в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.