На рак кишечника могут указывать три признака, возникающие после еды

Основные признаки, которые могут указывать на рак кишечника, связаны с изменением режима работы пищеварительного тракта, но также некоторые симптомы недуга могут проявляться и после еды, – об этом напомнили медицинские эксперты издания Express.