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Министры стран ОПЕК+ начали переговоры по объемам добычи нефти и продлению сделки

Заседание министров нефтедобывающих стран ОПЕК+ началось в 13:00 по московскому времени в формате видеоконференции, сообщили ТАСС делегаты, участвующие во встрече.
ТАСС
Также, как ожидается, на встрече обсудят продление соглашения по ограничению добычи до конца следующего года.
Эхо Москвы
Собеседники ТАСС уточняли, что улажены именно разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ.
ТАСС
Изначально все члены ОПЕК+ одобрили восстановление добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки плавными темпами до конца этого года, так как дефицит предложения на рынке усиливается.
ТАСС

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