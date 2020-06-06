Энергетика
News.ruМинистры стран ОПЕК завершили встречу
6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Кроме того, государства не смогли согласовать и продление сделки на текущих условиях.
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Футбол
Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
REGNUM 07:02
Здоровье
Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника
Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:13
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
Общество
Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах
Власти РТ разрешили жителям республики находиться без масок и перчаток в общественных местах.
Российская газета 12:05
Политика
ДНР планирует предложить «России» работать в Донбассе
Власти Донецкой Народной Республики планируют начать переговоры с банком Россия об открытии филиалов в Донбассе.
NewInform 11:28
Общество
В Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки
Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
РИА Новости 11:52
Религия
РПЦ рекомендовала россиянам воздержаться от паломничества за рубеж
В Русской православной церкви предостерегли россиян от паломничества к зарубежным святыням, несмотря на постепенное снятие карантинных ограничений.
Известия 11:22
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv вчера в 00:58
Общество
Трюдо встал на колени на митинге против полицейского произвола
Накануне политик прибыл на митинг против полицейского произвола в Оттаве в окружении телохранителей и опустился на колени перед собравшимися в знак солидарности с ними.
Известия 09:29
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
Газета.Ru 04 июня в 14:21
Армия и оружие
Немецкий правозащитник прокомментировал вывод американских войск
Если США выведут войска из Германии, это станет поводом для праздничной вечеринки, тот факт, что американские контингенты до сих пор находятся на немецкой земли - это провал политики правительства в Берлине, заявил РИА Новости один из координаторов ежегодных протестов возле американской авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, немецкий правозащитник Райнер Браун.
РИА Новости 12:01
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
Армия и оружие
Для восстановления моста под Мурманском прибыли военные
В Кольский район Мурманской области прибыли военные Западного военного округа для восстановления обрушившегося железнодорожного моста.
Газета.Ru 00:55
Энергетика
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
Политика
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra 04:05
Общество
В Японии изобрели маски для бассейна
Маски для бассейна изобрели в Японии, после открытия бассейнов в стране они стали пользоваться большим спросом, сообщила газета "Асахи" в субботу.
РИА Новости 09:28
Происшествия
В США полицейские в знак протеста ушли с работы
Lenta.ru вчера в 22:23
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Космос
Телескоп «Хаббл» помог найти места рождения первых звезд Вселенной
ИА Красная Весна 04 июня в 08:35
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Общество
Вирусолог объяснил медленный выход на плато в России
Россия смогла выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, но сделала это медленно из-за ряда значимых факторов.
Деловое.ТВ 04:43
Энергетика
Новак назвал апрель худшим месяцем в истории рынка нефти
Мировой рынок нефти, несмотря на появившиеся признаки восстановления, все еще хрупкий, поэтому требуется полноценное исполнение соглашения ОПЕК+ всеми его участниками, сказал министр энергетики России Александр Новак в ходе заседания министров стран ОПЕК+.
ТАСС 11:48
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Политика
Посол России в США отверг обвинения в поддержке расовых беспорядков
Вашингтон, 6 июня 2020, 18:59 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения в поддержке Москвой беспорядков в стране.
REGNUM 11:59
Футбол
«Бавария» обыграла «Байер» в матче чемпионата Германии
Газета.Ru 11:48