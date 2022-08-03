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Минкоммерции Китая объявило о приостановке с 3 августа экспорта песка на Тайвань

Китай приостанавливает со среды экспорт песка на Тайвань, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая.
РИА Новости
Во вторник на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
РИА Новости
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
РИА Новости
В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань.
Известия

Подробнее о событии

Китай с 3 августа приостановил поставки песка на Тайвань и импорт цитрусовых и рыбы
Lenta.ru02:05
Минкоммерции Китая объявило о приостановке с 3 августа экспорта песка на Тайвань
РИА Новости20:22
Власти Китая с 3 августа приостановили поставки песка на Тайвань и импорт цитрусовых
РБК21:18
Китай прекратил поставки природного песка на Тайвань
RT на русском20:41
Китай приостановил поставки песка на Тайвань и запретил часть импорта тайваньской продукции
Коммерсантъ20:33
Китай приостановил поставки песка на Тайвань
Известия01:21
Китай приостановил поставки песка на Тайвань
ТАСС20:19

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