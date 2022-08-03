РИА НовостиМинкоммерции Китая объявило о приостановке с 3 августа экспорта песка на ТайваньКитай приостанавливает со среды экспорт песка на Тайвань, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая.РИА НовостиВо вторник на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.РИА НовостиКитай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.РИА НовостиВ США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань.ИзвестияЧитать далееСвернутьРидусРидусМИР 24РосбалтИзвестияНТВThe Moscow PostVSE42.RUРЕН ТВКомсомольская правдаПолитическая ЭкспертизаАргументы и ФактыТК ЗвездаВечерняя МоскваГазета.RuФАНПолитика СегодняТелеканал 360°АбзацПодробнее о событииКитай с 3 августа приостановил поставки песка на Тайвань и импорт цитрусовых и рыбыLenta.ru02:05Минкоммерции Китая объявило о приостановке с 3 августа экспорта песка на ТайваньРИА Новости20:22Власти Китая с 3 августа приостановили поставки песка на Тайвань и импорт цитрусовыхРБК21:18Китай прекратил поставки природного песка на ТайваньRT на русском20:41Китай приостановил поставки песка на Тайвань и запретил часть импорта тайваньской продукцииКоммерсантъ20:33Китай приостановил поставки песка на ТайваньИзвестия01:21Китай приостановил поставки песка на ТайваньТАСС20:19Показать ещёОценить999Поделиться