Экономика
РИА НовостиМинкомсвязь: Россия претендует на 15% рынка виртуальной реальности
Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) позволит России через 4-5 лет занять более 15% мирового рынка в этой сфере, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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РФ к 2024 году может занять более 15% рынка технологий виртуальной и дополненной реальности
Будущее России. Национальные проекты02:00
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве
В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
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Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android
По последним исследованиям, рыночная доля Harmony OS к концу 2020 года составит 2%, это очень хороший показатель, учитывая, что это сделает новую оболочку пятой по величине операционной системой в мире.
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В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.
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