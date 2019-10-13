Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинкомсвязь: Россия претендует на 15% рынка виртуальной реальности

Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) позволит России через 4-5 лет занять более 15% мирового рынка в этой сфере, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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На сквозные «цифровые» технологии в РФ нужен почти триллион рублей

Российская газета03:17

На сквозные технологии в России нужны сотни миллиардов рублей

Ведомости02:35

Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое

РИА Новости02:26

Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году может вырасти до 160 млрд рублей

ТАСС02:24

Российские власти предложили бизнесу потратить 620 млрд рублей на «сквозные» технологии

Forbes02:22

Развитие искусственного интеллекта и роботов оценили более чем в ₽1 трлн

РБК02:00

Развитие искусственного интеллекта обойдётся бюджету России в 57 млрд рублей

Говорит Москва02:26
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Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Хоккей

12 и 13 октября – большой женский хоккей в Пересвете

В городе Пересвет 12 и 13 октября состоится второй круг отборочного этапа турнира Лиги женского хоккея в группе «В1» дивизиона «Алексей Касатонов».
ТРК Радонежье 11 октября в 06:57
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Экономика

Власти РФ решили урезать Калининградской области субсидии на 75 млрд

В ближайшие три года федеральное финансирование госпрограммы развития Калининградской области до 2025 года будет сокращено на 75 млрд руб.
Новый Калининград.Ru 02:20
Недвижимость

В России упали цены на аренду жилья

Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 18:16
Космос

Физики опять допустили существование кротовых нор

Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 12 октября в 04:46
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории

Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 13:35
Происшествия

Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Финансы

ФРС США возвращается к скупке активов

Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.
News.ru 11 октября в 22:30
Единоборства

Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе

В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
Советский спорт вчера в 02:00
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Авто

Крымский грузовой электрокар прошел испытания в аэропорту Симферополь

ИА Крыминформ 03:14
Здоровье

Минздрав: У половины прошедших диспансеризацию нашли хронические болезни

У половины взрослых людей, прошедших в 2018 году диспансеризацию, выявлены хронические болезни, а у детей этот показатель еще выше.
Росбалт 03:09
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Авто

В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari

В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Армия и оружие

Guardian: Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада

Эрдоган ожидал негативную реакцию на операцию в Сирии со стороны ЕС, потому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома.
Взгляд.ру 01:39
Здоровье

В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе

Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика

ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года

ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 г. и возможных кандидатах, рассказали «Ведомостям» три человека, попавших в выборку, и подтвердил собеседник в организации.
Ведомости вчера в 17:30
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Армия и оружие

ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Музыка

Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт

Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:38
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

РИА Новости вчера в 05:18
Политика

National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости 12 октября в 20:29
Спорт

Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ

RT на русском вчера в 07:48
Происшествия

В России бультерьер напал на детей в школьном дворе

Lenta.ru 12 октября в 10:17
Культура

Шнуров рассказал о возможности стать политиком

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
Культуромания 01:50
Армия и оружие

Евросоюз может ввести оружейное эмбарго против Турции

Один из инсайдеров издания рассказал, что вопрос эмбарго в отношении Турции обсуждался на встрече дипломатов ЕС 11 октября.
News.ru 12 октября в 21:00
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