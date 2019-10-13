Экономика
РИА НовостиМинкомсвязь: Россия претендует на 15% рынка виртуальной реальности
Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) позволит России через 4-5 лет занять более 15% мирового рынка в этой сфере, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Хоккей
12 и 13 октября – большой женский хоккей в Пересвете
В городе Пересвет 12 и 13 октября состоится второй круг отборочного этапа турнира Лиги женского хоккея в группе «В1» дивизиона «Алексей Касатонов».
ТРК Радонежье 11 октября в 06:57
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Экономика
Власти РФ решили урезать Калининградской области субсидии на 75 млрд
В ближайшие три года федеральное финансирование госпрограммы развития Калининградской области до 2025 года будет сокращено на 75 млрд руб.
Новый Калининград.Ru 02:20
Недвижимость
В России упали цены на аренду жилья
Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 18:16
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 12 октября в 04:46
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 13:35
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Финансы
ФРС США возвращается к скупке активов
Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.
News.ru 11 октября в 22:30
Единоборства
Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
Советский спорт вчера в 02:00
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Авто
Крымский грузовой электрокар прошел испытания в аэропорту Симферополь
ИА Крыминформ 03:14
Здоровье
Минздрав: У половины прошедших диспансеризацию нашли хронические болезни
У половины взрослых людей, прошедших в 2018 году диспансеризацию, выявлены хронические болезни, а у детей этот показатель еще выше.
Росбалт 03:09
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Авто
В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Армия и оружие
Guardian: Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
Эрдоган ожидал негативную реакцию на операцию в Сирии со стороны ЕС, потому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома.
Взгляд.ру 01:39
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года
ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 г. и возможных кандидатах, рассказали «Ведомостям» три человека, попавших в выборку, и подтвердил собеседник в организации.
Ведомости вчера в 17:30
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Армия и оружие
ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Музыка
Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт
Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:38
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА Новости вчера в 05:18
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости 12 октября в 20:29
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
RT на русском вчера в 07:48
Происшествия
В России бультерьер напал на детей в школьном дворе
Lenta.ru 12 октября в 10:17
Культура
Шнуров рассказал о возможности стать политиком
Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
Культуромания 01:50
Армия и оружие
Евросоюз может ввести оружейное эмбарго против Турции
Один из инсайдеров издания рассказал, что вопрос эмбарго в отношении Турции обсуждался на встрече дипломатов ЕС 11 октября.
News.ru 12 октября в 21:00