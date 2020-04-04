Коронавирус
ИзвестияМинкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию
Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
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Общество
Госдума ждет от ПНС Ливии ответа после премьеры фильма «Шугалей»
Картина рассказывает о российских социологах Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которых незаконно и безо всяких причин удерживают в Ливии почти год.
Общество
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
Футбол
Уэйн Руни раскритиковал заявление о сокращении зарплат футболистов
Бывший капитан сборной Англии по футболу и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выступил с критикой в адрес главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, который призвал футболистов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле.
Политика
Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий
Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса.
Экономика
Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля
Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Футбол
В УЕФА опровергли слова Чеферина о завершении ЛЧ не позднее 3 августа
В УЕФА опровергли слова президента организации Александера Чеферина о том, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов должен завершиться не позднее 3 августа.
Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Гаджеты
Cравнение Kirin 820 5G и Snapdragon 765G показывает превосходство чипа Huawei
Как видно, результаты Kirin 820 5G в Honor 30S значительно выше (634 балла в одноядерном и 2424 балла — в многоядерном режимах), чем у Snapdragon 765G в Redmi K30 5G (598 и 1772 балла соответственно): Тестирование в AnTuTu демонстрирует схожую картину: в этом тестовом пакете Kirin 820 5G набрал 130080 баллов, а Snapdragon 765G — 104223 балла: Перейдём к графической части.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Здоровье
Россиянам рассказали, кому надо носить маски
Большинству людей нет необходимости носить маски с высокой степенью защиты, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Политика
В Крыму назвали условия Киева по возобновлению подачи воды абсурдом
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Общество
В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса
Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
Общество
Рязанским школьникам могут продлить учебный год
В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Авто
В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus
1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".
Общество
Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса
Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Политика
Капитана зараженного коронавирусом авианосца США сняли с должности
В ВМС США приняли решение освободить от должности командира атомного авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса среди членов экипажа судна попал в руки СМИ, сообщило агентство Reuters.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Общество
В Москве утвердили штрафы за нарушение режима изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.
Общество
Саратовский бизнес обратился к Мишустину и Володину
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Экономика
Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов
Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Политика
МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»
Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".