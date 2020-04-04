Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
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Военкоматы ушли на удаленку, бездомным купят продукты. Главное о коронавирусе за 5 апреля

ТАСС11:02

Как технологии помогают бороться с распространением инфекции

ИА Север-прессвчера в 01:10

Система идентификации людей, возвращающихся из-за рубежа, появится в РФ

News.ru07:44

Для возвращающихся из-за границы россиян создадут систему идентификации

Интерфакс07:44

Минкомсвязь запустит систему идентификации лиц, возвращающихся в Россию

Газета.Ru07:41

Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

Известия07:38

В России запустят систему для идентификации возвращающихся из-за границы

РБК09:04
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Госдума ждет от ПНС Ливии ответа после премьеры фильма «Шугалей»

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Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
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Уэйн Руни раскритиковал заявление о сокращении зарплат футболистов

Бывший капитан сборной Англии по футболу и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выступил с критикой в адрес главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, который призвал футболистов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.
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В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле.
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Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий

Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса.
ИА Крыминформ 12:45
Экономика

Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Коммерсантъ 05:45
Футбол

В УЕФА опровергли слова Чеферина о завершении ЛЧ не позднее 3 августа

В УЕФА опровергли слова президента организации Александера Чеферина о том, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов должен завершиться не позднее 3 августа.
Матч ТВ 10:55
Общество

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
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Cравнение Kirin 820 5G и Snapdragon 765G показывает превосходство чипа Huawei

Как видно, результаты Kirin 820 5G в Honor 30S значительно выше (634 балла в одноядерном и 2424 балла — в многоядерном режимах), чем у Snapdragon 765G в Redmi K30 5G (598 и 1772 балла соответственно): Тестирование в AnTuTu демонстрирует схожую картину: в этом тестовом пакете Kirin 820 5G набрал 130080 баллов, а Snapdragon 765G — 104223 балла: Перейдём к графической части.
3DNews 10:15
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Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
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Россиянам рассказали, кому надо носить маски

Большинству людей нет необходимости носить маски с высокой степенью защиты, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:14
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В Крыму назвали условия Киева по возобновлению подачи воды абсурдом

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
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Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 03 апреля в 05:55
Общество

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Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
ТАСС 10:39
Общество

Рязанским школьникам могут продлить учебный год

В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Рязань.Лайф вчера в 07:30
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В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus

1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".
Новые автомобили 13:00
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 12:32
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Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Политика

Капитана зараженного коронавирусом авианосца США сняли с должности

В ВМС США приняли решение освободить от должности командира атомного авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса среди членов экипажа судна попал в руки СМИ, сообщило агентство Reuters.
Газета.Ru 03 апреля в 04:17
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Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Общество

В Москве утвердили штрафы за нарушение режима изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.
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Саратовский бизнес обратился к Мишустину и Володину

Московский Комсомолец 12:15
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Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
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Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
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Политика

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»

Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
РИА Новости 13:12
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