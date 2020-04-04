Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.

Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

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Гаджеты Cравнение Kirin 820 5G и Snapdragon 765G показывает превосходство чипа Huawei Как видно, результаты Kirin 820 5G в Honor 30S значительно выше (634 балла в одноядерном и 2424 балла — в многоядерном режимах), чем у Snapdragon 765G в Redmi K30 5G (598 и 1772 балла соответственно): Тестирование в AnTuTu демонстрирует схожую картину: в этом тестовом пакете Kirin 820 5G набрал 130080 баллов, а Snapdragon 765G — 104223 балла: Перейдём к графической части.

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