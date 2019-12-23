Общество

РБКРБКМинкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
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с чего всё началось

Минкомсвязи подвело итоги первых учений по закону о «суверенном рунете»

Минкомсвязи подвело итоги первых учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете». Замминистра Алексей Соколов на встрече с журналистами рассказал, что учения проходили несколько дней в Москве, Владимире, Ростове и еще в нескольких субъектах.
Ведомости11:12

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Минкомсвязь подвела итоги испытаний «суверенного Рунета»

Московский Комсомолец12:56

Сегодня начнутся учения по изоляции Рунета. Как это повлияет на пользователей?

66.ru21 декабря в 06:00

В Минкомсвязи оценили прошедшие учения по устойчивой работе рунета

РИА Новости10:57

Минкомсвязь рассказала об итогах первых учений по «устойчивому Рунету»

Российская газета10:54

Минкомсвязь: госорганы и операторы связи готовы обеспечивать устойчивую работу рунета

ТАСС10:39

В России официально провели учения по обеспечению устойчивости Рунета

Эхо Москвы13:01

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

РБК10:52
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Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Политика

Путин открыл движение поездов в Крым

По приезду на станцию Тамань президент принял участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив и дал старт отправке первого состава из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Российская газета 07:43
Политика

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года

Полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика (ДНР и ЛНР) договорились об обмене пленными до конца года.
Коммерсантъ 09:42
Происшествия

Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
РИА Новости 13:46
Политика

Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции

Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.
Вести.Ru 13:48
Армия и оружие

Посольство РФ опровергло утверждения Джонсона о сопровождении 56 самолетов

ГЛАС уже сообщал о том, что Борис Джонсон посетил авиабазу НАТО в Эстонии.
ГЛАС.RU 13:42
Гаджеты

Ноутбуки ASUS получат гибридные процессоры AMD Renoir

Недавно стало известно, что компания AMD готовит целый спектр мобильных гибридных процессоров Renoir для ноутбуков и настольных компьютеров.
Игромания.ру 09:17
Энергетика

Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Основным маршрутом поступления трубопроводного газа из России стала Украина — там были задействованы 43% всех российских поставок, около 17 млрд куб. м. Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля снизилась на 3%.
Известия 13:56
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

Газета.Ru вчера в 09:29
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
Российская газета 10:30
Космос

Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости 20 декабря в 07:04
Политика

В Минске заявили о возможности нового импульса в отношениях с Россией

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва могут в ближайшие два-три дня согласовать оставшиеся спорные вопросы по пакету интеграционных документов, а его подписание может придать «абсолютно беспрецедентный новый импульс» двусторонним отношениям.
RT на русском 13:47
Здоровье

Выявлена опасность чрезмерного потребления воды

Доктор сообщила, что избыточное потребление воды провоцирует рост распада белка и приводит к вымыванию из организма человека полезных микроэлементов и витаминов.
ToDay News Ufa 08:12
Общество

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Коммерсантъ 07:42
Гаджеты

Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года

В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Dgl.ru вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Биатлон

Правление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной России

Многие члены правления Союза биатлонистов России (СБР) не доверяют решению тренерского штаба по поводу состава команды на январские этапы Кубка мира.
Pravda.Ru 04:50
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 21 декабря в 14:11
Шоу-бизнес

Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Болеющая раком популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, к сожалению, встретит наступающий Новый год в больнице, телеграм-канал Mash.
Ugpressa.ru 13:09
Общество

Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
Интерфакс 13:14
Шоу-бизнес

Блогер Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности

Видеоблогер и актриса Марьяна Ро подтвердила слухи о том, что скоро станет мамой. В своём Instagram она выложила фото округлившегося живота.
Piter.tv 03:13
Общество

Малышева показала квартиру в Лондоне

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, снятое в съемной лондонской квартире.
Lenta.ru 03:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Кино

Блогер BadComedian встретился с режиссером Сариком Адреасяном

Телеканал 360° 13:20
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 12:04
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Финансы

Курс доллара и евро продолжит снижение

Курс евро на открытии торгов составил 69,03 рубля, подорожав на шесть копеек относительно стоимости на закрытии.
Телеканал 360° 08:14
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