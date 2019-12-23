Минкомсвязи подвело итоги первых учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете». Замминистра Алексей Соколов на встрече с журналистами рассказал, что учения проходили несколько дней в Москве, Владимире, Ростове и еще в нескольких субъектах.

с чего всё началось

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

Здоровье Эксперты рассказали об опасности дефицита витамина В12 Витамин В12 участвует в обновлении клеток и формировании крови, стабилизирует ДНК, поддерживает белковый и жировой обмен, превращает неблагоприятный гомоцистеин в менее вредный метионин.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.

Кино Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.

Финансы Курс доллара и евро продолжит снижение Официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 24 декабря опубликовали на сайте Центробанка.

Политика Порошенко призвал ввести санкции против поставок газа из России Бывший президент Украины, а ныне народный депутат Пётр Порошенко потребовал экстренно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести санкции в отношении украинских компаний, которые договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа с 1 января 2020 года.

Авто АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.

Шоу-бизнес Елена Летучая решила подать в суд на НТВ за клевету Елена Летучая вместе с супругом в Instagram заявила о намерении подать в суд на телекомпанию НТВ после того, как в программе «Звёзды сошлись» рассказали ложную информацию о ней и её семье.

Происшествия Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.