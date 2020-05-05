Общество
RT на русскомМинкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов
Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
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Здоровье
В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
Политика
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Дезинформацию о гибели боровшихся с коронавирусом российских врачей распространяет британский депутат Том Тугендхат, заявили в посольстве РФ в Великобритании 4 мая, сообщает российское дипломатическое ведомство.
ИА Красная Весна вчера в 14:54
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
REGNUM вчера в 20:43
Общество
ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
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Политика
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ТАСС вчера в 22:21
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус вчера в 07:22
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
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Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 03 мая в 02:00
Общество
The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое
Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49
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Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru 03 мая в 14:15
Здоровье
516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица
Cyber.sports.ru 02 мая в 08:29
Здоровье
Когда в Екатеринбурге начнут работать детские сады: отвечает губернатор Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать в своем Instagram ответы на вопросы уральцев, касающиеся темы коронавируса и режима самоизоляции.
КП - Екатеринбург вчера в 11:03
Общество
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости вчера в 21:01
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Здоровье
Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии
Доктор посоветовал принять соответствующие лекарства и сохранять самоизоляцию.
Слово и Дело вчера в 09:50
Культура
Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко
Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта.
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Космос
В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле
Ученые считают, что у Марса в начале существования могло быть более мощное магнитное поле.
Актуальные Новости вчера в 08:33
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой
РБК вчера в 17:29
Авто
Бесключевой доступ упрощает угон автомобиля
Нейтрализует бесключевой доступ хитрое приспособление под названием «удочка».
Автоновости дня 03 мая в 07:32
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Единоборства
Валуев объяснил, почему перестал общаться с Виталием Кличко
ГЛАС.RU вчера в 03:54
Общество
Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России
"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ.
ТАСС вчера в 21:56
Общество
Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации
Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс вчера в 07:55
Общество
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Фото Надежды Кадышевой без фотошопа потрясло фанатов
Певица стала выглядеть резко постаревшей. Поклонники встревоженно обсуждают состояние здоровья Надежды Кадышевой.
7Дней.ру вчера в 11:00