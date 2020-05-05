Общество

RT на русскомRT на русскомМинкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов

Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Минкомсвязь предложила разрешить заключать сделки по электронной подписи через «Госуслуги»

ТАССвчера в 23:01

Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов

RT на русскомвчера в 22:13

Россияне смогут подписывать документы удаленно через «Госулуги»

ТК Звездавчера в 19:40

Минкомсвязь предлагает разрешить подписывать ряд сделок через «Госуслуги»

Известиявчера в 20:05

В Минкомсвязи предложили разрешить совершать ряд сделок через «Госуслуги»

Вести.Ruвчера в 21:23

Россиянам предлагают разрешить подписывать документы через «Госуслуги»

РЕН ТВвчера в 19:22

Минкомсвязь предлагает разрешить подписывать документы через «Госуслуги»

РИА Новостивчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
Здоровье

В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
5,2K
Политика

Посольство РФ: британский депутат дезинформирует о гибели российских врачей

Дезинформацию о гибели боровшихся с коронавирусом российских врачей распространяет британский депутат Том Тугендхат, заявили в посольстве РФ в Великобритании 4 мая, сообщает российское дипломатическое ведомство.
ИА Красная Весна вчера в 14:54
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
597
Общество

ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
2
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
153
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус вчера в 07:22
97
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1K
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
86
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
1,8K
Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 03 мая в 02:00
24
Общество

The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое

Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49
279
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru 03 мая в 14:15
18
Здоровье

516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
63
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица

Cyber.sports.ru 02 мая в 08:29
11
Здоровье

Когда в Екатеринбурге начнут работать детские сады: отвечает губернатор Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать в своем Instagram ответы на вопросы уральцев, касающиеся темы коронавируса и режима самоизоляции.
КП - Екатеринбург вчера в 11:03
2
Общество

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости вчера в 21:01
13
Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
164
Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
1,5K
Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
8
Здоровье

Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии

Доктор посоветовал принять соответствующие лекарства и сохранять самоизоляцию.
Слово и Дело вчера в 09:50
11
Культура

Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко

Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта.
Собеседник 02 мая в 13:41
32
Космос

В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле

Ученые считают, что у Марса в начале существования могло быть более мощное магнитное поле.
Актуальные Новости вчера в 08:33
2
Происшествия

В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

РБК вчера в 17:29
8
Авто

Бесключевой доступ упрощает угон автомобиля

Нейтрализует бесключевой доступ хитрое приспособление под названием «удочка».
Автоновости дня 03 мая в 07:32
23
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
238
Единоборства

Валуев объяснил, почему перестал общаться с Виталием Кличко

ГЛАС.RU вчера в 03:54
Общество

Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России

"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы СМИ.
ТАСС вчера в 21:56
20
Общество

Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации

Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс вчера в 07:55
19
Общество

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Фото Надежды Кадышевой без фотошопа потрясло фанатов

Певица стала выглядеть резко постаревшей. Поклонники встревоженно обсуждают состояние здоровья Надежды Кадышевой.
7Дней.ру вчера в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное