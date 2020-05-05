Общество
РБКМинкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
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Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
RT на русском 03:53
Наука
Ученые выяснили, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего
Ученые в рамках исследования сумели установить, где существует наиболее значительная вероятность заразиться коронавирусом.
Актуальные Новости 03:11
Авто
Появились новые фото пятидверного Suzuki Jimny
Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию.
Автоновости дня вчера в 13:40
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая
Дни с 6 по 8 мая, которые объявлены нерабочими, оплачиваются в обычном размере. Об этом РИА Новости рассказали в Минтруде РФ.
Piter.tv вчера в 02:57
Происшествия
7 детей заразились коронавирусом в Новосибирской области за сутки
За сутки коронавирусом в Новосибирской области заразились еще 7 детей.
Atas.info 01:00
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело вчера в 02:11
Происшествия
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии
РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку
В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru 04:28
Происшествия
Прилетевшая из Москвы в Югру девушка не знала о наличии у нее COVID-19
4 мая сообщалось, что девушка, прилетевшая из Москвы в Нижневартовск 30 апреля, скрыла у себя наличие коронавируса.
Известия 05:52
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой
РБК вчера в 17:29
Общество
В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
ТАСС 05:35
Политика
Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru 01:21
Общество
В России режим самоизоляции могут продлить до июня
Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае коронавирус подтвердился еще у 82 жителей, в том числе у пятилетнего ребенка.
Краснодарские известия 03 мая в 09:26
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек.
Деловая газета. Юг 03 мая в 03:58
Экономика
Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберту Авдоляну, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК 05:12
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции
В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб.
Газета.Ru 04:15
Шоу-бизнес
Дочь Шойгу показала редкие семейные фото с отцом
Ксения Шойгу - младшая дочь министра обороны России - поздравила свою старшую сестру с днем рождения.
Московский Комсомолец 03:59
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС вчера в 05:42
Экономика
«Алроса» приостановит добычу алмазов на двух месторождениях
«Алроса» с 15 мая приостановит горные работы на двух объектах Айхальского горно-обогатительного комбината — руднике «Айхал» и карьере «Заря», сообщает компания.
Ведомости 06:29
Энергетика
Цена Brent поднялась выше $29 за баррель
Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост.
REGNUM 03:19
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Здоровье
Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53