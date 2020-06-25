Экономика
Газета.RuМинкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
По словам Паршина, чтобы компенсировать выпадающие доходы правительства при введении льгот для IT отрасли, ведомство предложило отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование лицензионного ПО.
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с чего всё началось
Из-за мер поддержки отрасли может подорожать софт Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли.Коммерсантъвчера в 13:08
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
Происшествия
Одного из самых разыскиваемых в России преступников спас коронавирус
Отмечается, что из-за пандемии общение России и ОАЭ по вопросу экстрадиции одного из самых разыскиваемых преступников сошло на нет.
Lenta.ru 11:54
Политика
СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева
Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
Армия и оружие
Пропавший танк Т-90 образца 1992 года нашелся в Сирии
Речь идет о самой старой модификации, которая в различных источниках фигурирует как образец 1992 года.
Российская газета 08:18
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Происшествия
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Армия и оружие
СК установил командира бригады ВСУ, причастного к обстрелам Донбасса
Следователи установили командира 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Брижинского, который был причастен к четырем обстрелам мирного населения в Донбассе.
РЕН ТВ 12:19
Политика
Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире
Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru 01:14
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея - стало огнестрельное ранение в голову.
Газета.Ru 12:09
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Общество
Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост
Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
Интерфакс 10:26
Общество
На Бору открыли незаконный памятник Сталину
Напомним, неделю назад стало известно, что в районе дома № 90 на улице Луначарского начали возводить новый монумент Сталину.
Ньюс-НН вчера в 08:36
Политика
Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина
Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
Политика
Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России
Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
Газета.Ru 04:29
Политика
Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии
Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии.
Компания 08:30
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Политика
Запад атаковал голосование по поправкам в Конституцию РФ — Совфед
Атаку на голосование по поправкам к Конституции России обнаружили в Совете Федерации, заявил председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов 25 июня на встрече с журналистами.
ИА Красная Весна 11:41
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Культура
Hulu удалил три эпизода из «Клиники», оскорбляющие чувства темнокожих
Несколькими днями ранее стриминговые сервисы удалили несколько эпизодов шоу «Студия 30», в которых также были шутки с использованием блэкфейса.
Popcornnews.ru 02:45
Футбол
Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе: Семин – это прошлое клуба, а нужно думать о будущем
Все, что сказал гендиректор, сводится к одному сомнительному тезису: Семин, хотя и славное, но прошлое «Локомотива», а думать нужно о будущем.
Millionaire.ru вчера в 10:03
Технологии
За взлом PS4 компания Sony заплатит 3,5 млн рублей
PlayStation запустила программу вознаграждений за взлом консоли и аксессуаров: в частности, компания пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей за взлом популярной консоли PS4.
МонаВиста 06:38
Авто
Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии
Тарантас Ньюс 23 июня в 07:33
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер Cyberpunk 2077
CyberSport.ru 12:07
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45