Коронавирус
РИА НовостиМинкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом
Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК 21:11
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
Армия и оружие
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
РБК 21:08
Общество
В России определили самую высокооплачиваемую удаленную работу
Эксперты выяснили, что самой высокооплачиваемой является работа главным бухгалтером.
ФедералПресс 20:29
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что делала липосакцию
Российская поп-исполнительница Анна Седокова призналась, что в молодости скорректировала свое тело с помощью липосакции.
НТВ 11:32
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv 05:19
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
Live24 07:40
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
Футбол
Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ
Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
BetOn 15:59
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
Технологии
Участник опроса Nielsen раскрыл низкую цену на PS5
Несколько месяцев активно появлялись слухи и предположения о том, что PlayStation 5 и Xbox Series X не будут запущены этот праздничный сезон, поскольку новая пандемия коронавируса остановила производство в Китае, а также были закрыты границы между странами.
МИТ 09:16
Технологии
Из Windows 10 уберут очень востребованный компонент
По информации портала Windows Latest, компания Microsoft планирует изменить ряд функций в одном из будущих обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 13:23
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.
Известия вчера в 18:26
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
На дальневосточной верфи «Звезда» начался процесс строительства самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер».
Военное дело 06:48
Наука
Раскрыта смертельная опасность для зараженных коронавирусом
Ученые Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Великобритании раскрыли несколько опасных мутаций, повышающих риск смерти у пациентов с COVID-19.
Lenta.ru 11:58
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Футбол
Неизвестные ограбили дом Рибери во Флоренции во время матча
Инцидент произошёл в то время, когда сам футболист принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против «Пармы» (2:1). Рибери узнал о случившемся после того, как вернулся домой с игры, сообщает La Repubblica.
News.ru 07:06