Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом

Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации.
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Минкомсвязи разработало систему выявления больных коронавирусом по геолокации

Газета.Ru16:45

Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом

Известия13:49

Общавшихся с заболевшими COVID-19 будут вычислять по геолокации телефонов

Интерфакс14:23

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом

РИА Новости14:17

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

RT на русском13:59

Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов зараженных коронавирусом

ТАСС13:51

Минкомсвязь разработала правила отслеживания контактов больных COVID-19

РБК14:30
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РИА Новости 15:38
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Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
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Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
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РБК 21:08
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Эксперты выяснили, что самой высокооплачиваемой является работа главным бухгалтером.
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Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
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Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
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Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
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Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
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Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
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Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

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Из Windows 10 уберут очень востребованный компонент

По информации портала Windows Latest, компания Microsoft планирует изменить ряд функций в одном из будущих обновлений операционной системы Windows 10.
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В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7

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Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.
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Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

На дальневосточной верфи «Звезда» начался процесс строительства самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер».
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Наука

Раскрыта смертельная опасность для зараженных коронавирусом

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Госдеп одобрил продажу шести вертолётов UH-60M Black Hawk для Литвы

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Инцидент произошёл в то время, когда сам футболист принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против «Пармы» (2:1). Рибери узнал о случившемся после того, как вернулся домой с игры, сообщает La Repubblica.
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