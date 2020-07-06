Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации. Основой станут данные Минздрава о номерах телефонов людей, у которых уже диагностирован COVID-19.

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