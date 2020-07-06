Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации. Основой станут данные Минздрава о номерах телефонов людей, у которых уже диагностирован COVID-19.
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Минкомсвязи разработало систему выявления больных коронавирусом по геолокации

Газета.Ru16:45

Минкомсвязь разработала правила отслеживания контактов больных COVID-19

РБК14:30

Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов зараженных коронавирусом

ТАСС13:51

Минкомсвязь предложила отслеживать больных COVID-19 с помощью геолокации

РИА Новости14:17

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

RT на русском13:59

Общавшихся с заболевшими COVID-19 будут вычислять по геолокации телефонов

Интерфакс14:23

Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом

Известия13:49
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